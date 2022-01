Kinderlongarts positief over vaccinatie voor kinderen tussen 5 en 12 jaar om 'zeldzame complicatie' te voorkomen

Omdat kinderen bijna nooit ziek worden van corona, hebben zij er over het algemeen voor hun eigen gezondheid nauwelijks iets aan, zegt de longarts. "Eén of twee dagen zijn ze verkouden, soms hebben ze zelfs nog minder symptomen. Het is niet te onderscheiden van een gewone verkoudheid."

In het Franciscus is in de afgelopen twee jaar zelfs nog nooit een kind opgenomen met corona, vertelt De Kleer. Maar wat is dan de reden om kinderen te laten vaccineren? "Er komt bij kinderen, vooral in deze leeftijdscategorie, soms een ernstiger beeld voor. Dat noemen we met een moeilijk woord MIS-C."

Die afkorting staat voor Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, een ziektebeeld bedoeld waarbij kinderen als gevolg van corona ontstekingsreacties krijgen in meerdere organen en vaak ook in het hart.

Intensive care

De Kleer stelt dat het ziektebeeld bij MIS-C anders is dan normaal. "Kinderen worden eerst ziek van corona, het gaat weer over en zo'n drie, vier weken later worden ze ernstig ziek. Het kind wordt daar bijna altijd voor opgenomen in het ziekenhuis. De helft is levensbedreigend ziek en komt dan op de intensive care. Dat is de belangrijkste reden om toch aan te raden om kinderen tussen de 5 en 12 jaar te vaccineren."

MIS-C geldt als een zeldzame complicatie, bevestigt De Kleer. "Maar juist in deze leeftijdscategorie, tussen 5 en 12 jaar, komt die het meest voor. We schatten dat het om een op de 3 à 4 duizend kinderen gaat. Dat betekent dat er in Nederland in de afgelopen twee jaar zo'n 180 tot 200 kinderen met MIS-C zijn behandeld in het ziekenhuis, waarvan de helft op de intensive care heeft gelegen met een heel ernstig ziektebeeld."

Het goede nieuws is volgens De Kleer dat MIS-C goed te behandelen is. "Al deze kinderen zijn hiervan genezen. In Nederland is er - hoe ernstig het ook is - nog geen kind aan overleden. In het buitenland is dat wel het geval."

Zes Pfizer coronavaccins klaar voor gebruik | Foto: Jacco van Giessen

Effectiviteit 90 procent

Kinderen krijgen het Pfizer-vaccin, een derde van de dosis die volwassenen krijgen. Het vaccin is uitgebreid onderzocht, benadrukt De Kleer. "De effectiviteit van het vaccin is 90 procent. Ook is het vaccin getest op kwaliteit en veiligheid. Als laatste is het belangrijk in de afweging of je 1,3 miljoen kinderen moet vaccineren voor dat lage gezondheidsrisico. Maar samen met de grote gevolgen die de pandemie op deze groep kinderen heeft de gezondheidsraad een positief advies afgegeven."

Want juist die grote gevolgen zijn volgens De Kleer een belangrijke aanleiding om kinderen te laten vaccineren. "Ook voor kinderen is de coronapandemie heftig. Het raakt ze met schoolsluitingen, niet meer kunnen knuffelen met oma, niet meer kunnen sporten. Dat is ook een belangrijke reden om de vaccinatiegraad onder deze groep te verhogen."

'Scholen moeten open kunnen blijven'

Voor haar persoonlijk is het onderwijs het doorslaggevende argument. "Die scholen moeten gewoon echt open kunnen blijven. De dreiging dat die scholen weer kunnen sluiten de komende maanden, dat vind ik echt heel heftig. Daarvan hebben we gezien dat het heel schadelijk is voor kinderen. Daarom vind ik het heel belangrijk dat ouders hun kinderen laten vaccineren, om dat te voorkomen met z'n allen."

Het is te kort door de bocht om te stellen dat er een één-op-éénrelatie is tussen vaccinatie en het open houden van scholen, stelt De Kleer. Maar het draagt er volgens haar zeker aan bij. "Het zijn allemaal dingen die meehelpen. Een goede ventilatie, handhygiëne, afstand houden en het dragen van mondkapjes gelden natuurlijk ook nog steeds. Maar hoe meer kinderen gevaccineerd zijn, hoe kleiner de kans dat een klas naar huis wordt gestuurd."