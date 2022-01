Kinderboerderij ‘t Hoefblad kijkt met spanning naar vogelgriepbesmettingen: “Het komt nu wel erg dichtbij”

“Het zijn niet alleen de grote bedrijven waar geruimd moet worden”, zegt Kirsten Taheij. Taheij is dierenverzorger bij ‘t Hoefblad. Ze merkt dat het virus nu wel erg dichtbij komt. “In Spijkenisse worden er zwanen gevonden die vogelgriep blijken te hebben. Of Vlaardingen een aantal weken geleden, waar daadwerkelijk vogelgriep is aangetroffen in een dierenweitje. Die verhalen horen we.” Spannend volgens Taheij. “Het komt nu wel erg dichtbij.”

Taheij geeft aan de maatregelen van het RIVM rondom de vogelgriep streng na te leven. “We hebben alles afgeschermd. De uitloop buiten is afgedekt zodat wilde vogels ook niet in het verblijf kunnen poepen.” In totaal heeft ‘t Hoefblad zo’n 40 vogels rondlopen. Volgens Taheij is dat een hele bewuste keuze. “In het begin hadden we teveel pluimvee om op te kunnen sluiten. Dan krijg je veel te veel vogels in een verblijf. Langzaam hebben we het pluimvee een beetje laten uitdunnen. Daarnaast hebben we ook een nieuw verblijf.”

De komende tijd houden de dierenverzorgers van ‘t Hoefblad het pluimvee goed in de gaten. “Vaak heb je wel in de gaten of een dier ineens overlijdt of dat er iets meer aan de hand is. Als er meer dan twee of drie kippen in korte tijd dood zouden gaan dan moeten we aan de bel trekken, dat is wettelijk verplicht.”