Gerard Nijkamp in FC Rijnmond: ‘Namli komt naar Sparta en we kijken verder om nog meer repareerwerk te verrichten'

Nijkamp is blij met de komst van Namli, die zich dinsdag in Rotterdam gaat melden. “Wij missen niet alleen stootkracht voorin, maar ook de aanvoer daarnaartoe, de verbinding tussen de behoudende middenvelders richting spitsen. Younes is een speler die ons dat kan geven.”

Namli heeft in de afgelopen maanden nauwelijks gespeeld bij Krasnodar, maar dat hoeft volgens Nijkamp geen probleem te zijn. “Zijn kwaliteiten staan buiten kijf”, aldus de TD van Sparta, die deze maand nog meer versterkingen hoopt te verwelkomen om weg te komen van de onderste plaatsen. “Deze transferwindow biedt ons de mogelijkheid om het nodige repareerwerk te verrichten. Je moet je nooit vastpinnen op een aantal, dat bepaalt de markt, maar we zoeken naast Dalmau en Namli naar nog meer middenvelders. De concurrentie moet omhoog, zodat het niveau op de trainingen omhoog gaat.”

Vertrekkende spelers

Dat betekent ook dat er spelers mogen vertrekken bij Sparta, zegt Nijkamp. “Ik heb tijdens het trainingskamp in Mierlo met alle spelers gesproken. “Er staan wel spelers op dat lijstje, ook omdat spelers met de versterkingen die komen niet op de bank terecht willen komen. Iedereen is nu op de hoogte van de situatie, niemand hoeft weg, maar we gaan het bekijken. We hebben ook over toekomstperspectief gesproken met spelers.”

In FC Rijnmond komen verschillende namen voorbij van spelers die mogelijk interessant zijn voor Sparta. Patrick Joosten, Peer Koopmeiners, Michael van der Werff en Arno Verschueren worden door presentator Bart Nolles aan Nijkamp voorgelegd. “Joosten zou op het lijstje kunnen staan, Van der Werff is niet aan de orde en Koopmeiners en Verschueren worden ook veel genoemd, dat zie ik op social media. Maar ik ga daar niets over zeggen.”

In FC Rijnmond gaat het verder over de mogelijke komst van Riechedly Bazoer naar Feyenoord en de coronabesmettingen van Excelsior, waardoor het duel van afgelopen zondag met ADO Den Haag werd afgelast.