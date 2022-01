Actie voor Gyan levert bijna anderhalve ton op: 'Zorgen dat zijn familie zorgeloos kan leven'

De donatiecampagne voor de familie van oud-Feyenoorder Christian Gyan heeft maar liefst 147.307,90 euro opgeleverd. De inzamelingsactie die startte op oudejaarsdag werd zondag 9 januari om 19:08 uur stopgezet. Voor dat tijdstip is gekozen omdat Feyenoord in dat jaar is opgericht.

Ook de afgelopen dagen bleef het ingezamelde bedrag oplopen. "Niet meer zo hard als in het begin, maar er waren mooie acties de afgelopen dagen", zegt Lennard Montizaan namens FSV De Feijenoorder. "Zo was er een jongen die speciale shirtjes heeft verkocht. Dat heeft meer dan 2000 euro opgeleverd. Hij heeft nu nog een aardige klus om ruim 100 shirts te versturen."

Net als bij Feyenoord en de familie van Gyan heeft het opgehaalde bedrag ruimschoots de verwachtingen overtroffen. Met het bedrag worden de kosten van de uitvaart bekostigd. Montizaan: "Wat overblijft gaat naar de familie toe. Zij krijgen hulp om het goed te besteden. Het was nadrukkelijk de wens van de supporters dat het niet in één keer wordt uitgekeerd en dat de familie zolang mogelijk een zorgeloos leven kan leiden. Dat wordt geregeld."

Eerbetoon

Op 22 januari wordt Gyan in besloten kring begraven. Een dag eerder is er een eerbetoon aan de overleden Feyenoorder. Vorige week zijn alle partijen bij elkaar gekomen en momenteel ligt het verzoek bij de autoriteiten. Montizaan kan vooralsnog niet in gaan op de exacte plannen en benadrukt dat de herdenking een eerbetoon moet zijn en geen event.

Werken in de haven

Na zijn voetbalcarrière werkte Gyan in de haven. Financieel ging het niet goed met de Ghanees en toen Gerard Baks - een van de gefortuneerde Vrienden van Feyenoord - dat hoorde hoefde hij niet lang na te denken. De directeur van International Lashing Services (ILS) bood hem een baan zijn. Ook in de haven was de cultheld van Feyenoord uitermate populair bij zijn collega's, veelal supporters van de Rotterdamse club.

De voormalig rechtsback van Feyenoord overleed op 29 december. Hij was al langere tijd ziek. De Ghanees is slechts 43 jaar geworden.