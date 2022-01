Voormalig Excelsior-speler Rai Vloet keert terug op trainingsveld Heracles na tragisch ongeluk: 'Ik denk er elke dag aan'

"In de afgelopen periode hebben wij meerdere gesprekken gevoerd, met name met Rai", vertelt technisch directeur Tim Gilissen op de officiële website van Heracles Almelo. "Daarna hebben we het er intern over gehad en extern juridisch advies ingewonnen. Op basis van die gesprekken zijn we van mening dat hij weer deel kan uitmaken van de selectie. We vinden dat wij als werkgever niet veroordelend kunnen en mogen optreden, dat moeten we overlaten aan het recht en de rechtspraak."

In de periode na het fatale ongeluk heeft Vloet veel gesprekken gevoerd, zo zegt hij. "Toen ik zelf hersteld was en het ziekenhuis mocht verlaten, ben ik naar familie gegaan. Ik heb heel veel gesprekken gevoerd met mijn familie, met een psycholoog, mensen van de club en vrienden die dichtbij mij staan", aldus Vloet op de website van zijn club.

Tijd terugdraaien

"Het gaat nu naar omstandigheden goed, maar er gaat geen dag voorbij dat ik niet denk aan het ongeluk of de tragische gevolgen ervan. Ik zou de tijd graag willen terugdraaien, maar dat gaat helaas niet. Voor de familie van het jongetje is het natuurlijk het ergst, ik leef elke dag enorm met hen mee."

Vloet hoopt zijn leven weer enigszins op te pakken, vertelt hij. "Maar ik weet ook dat de familie dat niet kan, dat maakt het iedere dag lastig."

Gesprek hieronder met Rai Vloet en Tim Gilissen bij Heracles TV: