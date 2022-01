De scholen zijn weer open: 'Ik ben de coronamaatregelen spuugzat'

Mondkapje op, een tas vol boeken en proberen afstand te houden; het wordt weer de dagelijkse werkelijkheid voor duizenden scholieren in Nederland. Het Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel ging er maandag vol goede moed tegenaan, al zijn er wel zorgen.

"De besmettingscijfers gaan door het dak. Je wilt niet dat mensen ziek worden, maar anderzijds wil je ook kinderen het liefst op school terug zien", zegt directeur Bas Visser. Het dilemma benadrukt hij maandagochtend nog maar eens terwijl docenten de koffiekamer binnendruppelen. "Het is echt oppassen geblazen.

'Je wilt niet dat mensen ziek worden'

Toch overheerst de opluchting. Gymdocent Henk Collé is er kort over: "Dit is fantastisch!" Zijn ogen glinsteren. "De grootste achterstand die kinderen oplopen door de lockdowns en de scholensluiting is een sociale achterstand. Natuurlijk zijn er leerachterstanden, maar dat sociale aspect is veel belangrijker als je het mij vraagt."

Met dat laatste zijn veel leerlingen het eens. De 13-jarige Milou uit 2 havo vindt het wel heel fijn om haar vriendinnen weer terug te zien al "vond ik het wel fijn thuis." De 19-jarige Sandro verveelde zich stierlijk door al die online lessen. "Niks voor mij. Ik kan mijn aandacht er niet bij houden en het is gewoon niet gezellig. Je wilt toch gewoon een praatje met anderen maken?" "Ik ben de coronamaatregelen spuugzat. Ik hoop dat ik dit jaar wel mijn verjaardag kan vieren", zegt de 14-jarige Max.

"Het kabinet heeft beloofd dat scholen nu echt niet meer dichtgaan. We moeten het nog maar zien, maar voor nu is het een feestje", aldus Visser.