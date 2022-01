Opstand in gevangenis De Schie voorbij, politie trekt zich terug

In gevangenis De Schie in Rotterdam-West hebben gedetineerden maandagmiddag een uur gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Ze hadden zich na het middageten verschanst in de recreatieruimte en weigerden terug naar hun cel te gaan. Inmiddels werken de gevangenen mee en is de situatie opgelost.

Gedetineerden hadden al eerder bezwaar gemaakt tegen de situatie die al bijna twee jaar in de gevangenis duurt. Ze vonden dat de coronamaatregelen niet goed werden nageleefd, waardoor er grotere kans op besmettingen zouden zijn. Ook vinden ze dat in de coronacrisis ze te weinig bezoek mogen ontvangen.

Achttien gedetineerden verschansten zich in de recreatiezaal. Waarna de politie massaal uitrukte. De oprit naar de gevangenis was afgezet en bewaakt door agenten in kogelvrije vesten. Ook het fietspad langs de Delfshavense Schie was ontoegankelijk. Een politiehelikopter circuleerde een halfuur boven de gevangenis, maar is inmiddels vertrokken.