Voortvluchtige Cor 'de Paling' gearresteerd in Dominicaanse Republiek na poging om hem te liquideren

Volgens Het Parool werd Cor P. dinsdag door twee mannen op een scooter beschoten in het centrum van het Dominicaanse toeristenoord Las Terrenas. P. probeerde in zijn terreinwagen te ontkomen, maar botste tijdens een achtervolging op een andere wagen. Zijn auto kwam op z'n kant te liggen.

P. rende een steegje in, waar de schutters hem zwaargewond achterlieten. Volgens de plaatselijke politie is hij door drie kogels geraakt. Agenten dachten eerst dat het slachtoffer uit Costa Rica kwam, zoals vermeld stond op een van zijn valse identiteitsbewijzen. Later bleek dat het om Cor P. ging, die internationaal werd gezocht. Twee dagen later werd P. in zijn ziekenhuisbed aangehouden.

In zijn appartement werd in twee kluizen een pistool, enkele magazijnen, volop kogels en een pruik gevonden, plus twee valse nummerplaten, vier vervalste paspoorten en vijf nagemaakte identiteitskaarten uit Costa Rica.

Doorgeknipte enkelband

Begin 2020 stond de Schiedammer samen met andere vermeende 'tattookillers' terecht voor de liquidatie van Onno Kuut. Het lichaam van Kuut werd in 2009 gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Toen P. dreigde levenslang te krijgen voor de moord knipte hij zijn enkelband door en verdween van hij van de radar. De andere 'tattookillers' die terechtstonden ontliepen een veroordeling. Justitie ging hiertegen in hoger beroep.

De 'tattookillers' danken hun bijnaam aan de Chinese tekens die ze op hun rug hebben laten tatoeëren. De tekst daarvan luidt: 'Wees daadkrachtig.'

Cor P. is in verband gebracht met meerdere moorden. Zo zou hij ook betrokken zijn geweest bij de liquidatie van oud-kickbokser Peter Smit in Rotterdam-Schiebroek. Hij wordt ook wel 'de Paling' genoemd, omdat hij vaak weet te ontkomen aan zijn straf en meermaals ontsnapte. Zo wist hij ooit een arrestatie te ontlopen door zich door een toiletraampje te wurmen. Ook sprong hij een keer tijdens zijn vervoer naar de rechtbank uit de arrestantenbus. Op weer een ander moment dook 'de Paling' de rivier de Schie in om de politie van zich af te schudden.