Politie en boswachters bevrijden ree uit hek, maar hulp komt te laat

Het hert dat vast zat in het hek | Foto: Instagram - Wijkagent Jerry de Bruijn

Een ree is maandag vast komen te zitten in een hek bij drinkwatervoorziening de Beerenplaat bij Spijkenisse. Hier dier kon door politie en medewerkers van Staatsbosbeheer worden bevrijd, maar bleek toch te ernstig gewond. Het dier is uit zijn lijden verlost.