Rotterdamse officier van justitie over strijd tegen drugshandel: 'We geloven heilig in succes van uithalerswet'

Hoewel het nieuwe jaar nog maar tien dagen oud is, heeft de politie de eerste vier uithalers van drugs uit containers in de Rotterdamse haven al in de kraag gevat. Door de nieuwe uithalerswet die sinds 1 januari van kracht is, kan de rechter hen een celstraf opleggen van twee tot drie jaar. Het eerste proces start in februari, zegt persofficier Ernst Pols van het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Uithalers zijn drugscriminelen die naar de Rotterdamse haventerminals gaan om een container open te breken waarin drugs zit. Die halen ze eruit en brengen ze naar een handelaar die zorgt voor doorvoer binnen Nederland of daarbuiten. Afgelopen jaar pakte de politie 400 keer een uithaler op, van wie sommigen meer dan eens. Ze kregen dan een boete van 95 euro en konden weer naar huis.

Vanaf dit jaar is dat anders. Nu kunnen ze een straf krijgen van twee tot drie jaar. "Alleen voor het feit dat ze op het haventerrein aanwezig waren", zegt Pols. De wet moet een afschrikwekkende werking hebben op uithalers. Die zouden door de hoge straf wel drie keer nadenken voor ze zich voor zo'n illegaal klusje zouden laten ronselen, is de hoop.

Havenpersoneel bang voor geweld

Volgens Pols is het personeel van bedrijven in de haven door de nieuwe wet bang voor geweld door uithalers die betrapt worden. "Maar er is tot nu toe geen enkele aanwijzing die wijst op meer geweld door uithalers." Bij de vier uithalers die gearresteerd zijn tijdens de eerste dagen van het nieuwe jaar was er ook geen sprake van geweld, aldus de officier van justitie.

De haven van Rotterdam is met de haven van Antwerpen de draaischijf voor handel in cocaïne in Europa. Vorig jaar kwam ruim 70 duizend kilo binnen via de havens grenzend aan de Maasvlakte, 90 duizend kilo kwam via Antwerpen. Pols denkt niet dat justitie een einde aan de handel kan maken door de opsporing van drugshandel door bijvoorbeeld samenwerking met de douane, FIOD en zeehavenpolitie in het Hit And Run Cargo-team en met andere havens in de wereld zoals in Zuid-Amerika. "Daarvoor is de handel te groot en te lucratief."

Omvang cokesmokkel niet bekend

Wel hoopt Pols de cokesmokkel in te dammen door de uithalerswet die nu van kracht is en door extra geld van het rijk voor de intensivering van de aanpak van ondermijnende activiteiten zoals witwassen van drugsgeld.

De werkelijke omvang van de cokesmokkel is niet in beeld, zo blijkt uit de toelichting van Pols. Dat de opsporingsdiensten in de Rotterdamse haven ruim 70 duizend kilo in 2021 onderschepten, kan betekenen dat de opsporing verbeterd is, zegt hij. Maar het kan ook betekenen dat er veel meer coke het land in gesmokkeld wordt en dat de douane daardoor meer onderschept.

De klassieke methode om drugs te smokkelen is ze in pakketten verstoppen tussen bananen in gekoelde containers, zegt Pols. Maar drugssmokkelaars bedenken ook vaak nieuwe trucs, zegt hij. Op een gegeven moment was de hotelcontainer bedacht. Dat is een container waarin een uithaler overnacht tot hij een andere container op een terrein open kan maken. Daar haalt hij dan de drugs uit en die stopt hij in weer een andere container op een truck die dan zo het haventerrein afrijdt, zegt Pols. Ook was er een keer een smokkelaar die een nieuwe camper besteld had, die vol met drugs bleek te zitten.

Kat en muisspel

Maar na een tijdje is het de opsporingsdiensten wel duidelijk hoe de nieuwe smokkeltruc werkt. Dan worden de criminelen gepakt. Dus bedenken ze weer wat nieuws. "Het is een kat en muisspel", aldus Pols. Naast het steeds beter doorgronden van de nieuwste smokkelmethodes, zet het OM in op het bestrijden van corruptie binnen havenbedrijven. "Smokkelaars kunnen drugs alleen van het terrein af halen met hulp van binnen uit. "