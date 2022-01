Somberheidsklachten bij 30 procent 'vergeten generatie' van jonge twintigers

Een derde van de jongeren van rond de twintig jaar voelt zich elke dag somber. Dat komt door de beperkingen van de coronamaatregelen voor hun leven. Ze kunnen daardoor niet naar school of de universiteit en kunnen zich niet uiten, "terwijl dit de leeftijd is dat ze de wereld willen ontdekken", zegt Eveline Crone, hoogleraar ontwikkelingsneurologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor kinderen die naar de basisschool en de middelbare school gaan is doorgaans voldoende aandacht, zegt Crone. Als deze kinderen weer naar school mogen, staan veel mensen te juichen. Maar dat geldt niet voor studenten en leerlingen aan MBO, HBO en de universiteit, zegt Crone. Die instellingen zijn namelijk nog steeds gesloten vanwege de coronamaatregelen. Zij zitten dus thuis online les te volgen.

Deze groep jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar noemt zij 'de vergeten generatie'. "Ze hebben de leeftijd waarop ze hun stem willen laten horen. Dat ze de wereld willen veranderen. Jongeren in deze leeftijden ontdekken nieuwe muziekstijlen en technologische innovaties. Daarin worden ze nu beperkt."

Hoe gaat het met je?

In de leeftijd van ongeveer 20 jaar gaan jongeren zich vaak negatief voelen. Dat hoort bij die leeftijd. Maar door corona is dat erger geworden, zegt Crone. Als de twintigers ouder worden, vlakken de negatieve gevoelens doorgaans af. Het beste is jongeren een luisterend oor te bieden, adviseert Crone. "Ze hebben behoefte aan een gesprek met bijvoorbeeld een docent die ze vertrouwen en die ze vraagt hoe het met ze gaat."

Ook roept ze ouders op om met hun kinderen te praten. Al kan dat lastig zijn omdat dit ook de leeftijd is dat kinderen juist afstand nemen van hun ouders, erkent Crone.

Dat is laagdrempeliger dan naar een psycholoog gaan. Sommige jongeren raken zo in een spiraal naar beneden dat ze naar de jeugdzorg moeten, weet Crone. "Bijvoorbeeld omdat ze extreem gefocust raken op hun gewicht of in een depressie raken."

Meer oog voor ongehoorde jongeren

Jongeren die het minder goed hebben, lopen meer risico om in de problemen te komen. "Dat hebben we geleerd we van crises uit het verleden, zoals door oorlog of natuurrampen. Jongeren die het goed hebben, hebben daar minder last van. Maar jongeren die het toch al niet makkelijk hebben, krijgen het vaak nog veel moeilijker. De bestaande verschillen tussen jongeren worden in een crisis uitvergroot."

Maar wat is dan de oplossing?, is de vraag aan Crone. "We moeten oog houden voor ongehoorde jongeren en ervoor zorgen dat ze kunnen meedenken over oplossingen om besmetting met corona te voorkomen. Jongeren die ik spreek willen ook een veilige situatie voor hun ouders en opa en oma."