Aboutaleb boos nu blijkt dat staatssecretaris regio niet mocht dwingen asielzoekers op te vangen

De opdracht van het kabinet om nog meer asielzoekers in de Rotterdamse regio en Gorinchem op te vangen was niet gebaseerd op enige juridische basis. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol maandag aan de Tweede Kamer. Burgemeester Aboutaleb is als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verbaasd. "Dit is zo slecht voor de bestuurlijke verhoudingen!"

De Rotterdamse burgemeester was al verrast toen half december de mededeling vanuit Den Haag kwam. De gemeenten in het gebied Rotterdam-Rijnmond moesten nog eens 500 vluchtelingen opvangen. Gorinchem 300. "De aanwijzing voelt als een tik op de neus", zei de burgemeester toen. "Alsof wij onwillig zijn. Integendeel. In de afgelopen maanden heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond coöperatief meegewerkt aan het huisvesten van enkele honderden statushouders in de regio. Al jaren hebben wij in goede samenwerking de huisvestingsopgave van asielzoekers en statushouders met het Rijk opgepakt, maar deze manier van doen voelt als een onterechte tik op de neus."

Daarna ontspon zich een discussie over de juridische houdbaarheid van het besluit. In antwoorden op vragen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zegt Broekers-Knol maandag; 'Het betreft geen aanwijzing in juridische zin en de brieven hebben dan ook geen publiekrechtelijk rechtsgevolg. Het gebruik van de term aanwijzing is ingegeven door de acute noodsituatie waarvan sprake was, mede gezien de internationaalrechtelijke verplichtingen waaraan Nederland zich heeft verbonden."

Burgemeester Aboutaleb reageert: "Verbazingwekkend. Ik las al dat juristen de juridische basis van de aanwijzing betwisten. Het blijkt dus waar te zijn. In het telefoongesprek met mij wekte de staatssecretaris de indruk dat ze een aanwijzing geeft in juridische zin en niet in bestuurlijke zin. Dit is zo slecht voor de bestuurlijke verhoudingen!''

Menselijk gezien vindt Aboutaleb nog steeds dat de regio met het zoeken en creëren van opvang het juiste heeft gedaan. "Ik heb houvast aan het feit dat we iets goeds aan het doen zijn: het opvangen van mensen in nood. Maar voor de toekomstige verhoudingen tussen Rijk en gemeenten/regio’s is dit zeer schadelijk."

Albrandswaard

Burgemeester Jolanda de Witte (Albrandswaard) sluit zich aan bij haar Rotterdamse collega. Ook zij is uitermate verbaasd over de uitspraken van de staatssecretaris: “Ik bekijk wat nu de exacte reactie is op de vragen die hierover in de kamer gesteld zijn en verwacht een nadere reactie vanuit Den Haag. Op basis daarvan beraad ik me op de betekenis hiervan voor Albrandswaard.”