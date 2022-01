Rotterdamse SP-leden stemmen eigen partij weg uit de stad

Het rommelt al maanden binnen het socialistische kamp in Rotterdam. Nadat eerder het landelijke partijbestuur alle banden met de jongerenvereniging ROOD had doorgesneden, vanwege Marxistische invloeden en meerdere leden werden geroyeerd, werd in Rotterdam Socialisten 010 opgericht. Daar hebben de twee zittende SP-raadsleden zich bij aangesloten. "Een deel van de leden die besloten heeft zich aan te sluiten bij Socialisten 010 heeft het SP-lidmaatschap nog niet opgezegd. Maar die mensen helpen nu wel mee om de partij ten grave te dragen. Echt bizar."

Een aantal aanwezigen op de digitale ledenvergadering besloot om een motie in te dienen om niet mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen omdat de afdeling 'te verdeeld zou zijn'. Die motie haalde een meerderheid: 54 - 46.

Volgens Coskun zegt die verhoudingen bij de vergadering niets over de achterban. "We hebben telefonisch gepeild bij de leden hoe ze er tegenover staan. Bijna negentig procent wil gewoon dat we meedoen met de verkiezingen. De kiezers snappen niets van dit interne geruzie. Er zijn aan beide kanten fouten gemaakt. Maar dat eigen leden nu de partij hiervoor kiest, onbegrijpelijk."

Toch deelnemen?

Coskun, die eerder al 12 jaar namens de SP in de gemeenteraad zat, werd vorige week gepresenteerd als kandidaat-lijsttrekker. Hij sluit toch niet uit dat de partij alsnog gaat meedoen bij de verkiezingen. "De lijsten moeten op 31 januari ingeleverd zijn. We hebben nog twintig dagen de tijd. De SP is vijftig jaar geleden opgericht in Rotterdam en het kan niet zo zijn dat er de komende periode geen SP in de Rotterdamse raad zit. We gaan intern kijken wat we hiermee aan moeten."