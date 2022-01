Björn Koreman wil zich tijdens Marathon Rotterdam bij select groepje landgenoten voegen

"Sinds ik serieus ben gaan hardlopen, heb ik de marathon van Rotterdam in gedachten", licht Koreman zijn deelname toe. "Ik ben elk jaar gaan kijken. Ik vind het de mooiste marathon, een feest om mee te maken. Hier heb ik altijd al willen lopen."

Koreman begon zo'n tien jaar geleden pas met hardlopen. In 2019 maakte hij Eindhoven zijn debuut op de marathon, in een tijd van 2:17:26. Een jaar later verbeterde hij zichzelf in Wenen tot 2:11:07. Een stressfractuur in zijn scheenbeen dwong hem vorig jaar op te geven in Amsterdam.

2:10

"Ik ben nu weer op de goede weg. Een tijd onder de 2:10 is in Rotterdam realistisch", vindt Koreman. "Daarmee voldoe ik aan de limiet voor de WK, maar ik kies dan toch voor de EK. In München heb ik niet de concurrentie van de snelle Afrikaanse lopers."

Als Koreman op 10 april een tijd onder de 2 uur en 10 minuten loopt, wordt hij de zesde Nederlander die dat presteert. Abdi Nageeye (2:06:17), Kamiel Maase (2:08:21), Gerard Nijboer (2:09:01), Khalid Choukoud (2:09:55) en Michel Butter (2:09:58) gingen hem al voor.

Eerder legde de NN Marathon Rotterdam toplopers Abdi Nageeye en titelverdediger Bashir Abdi al vast voor de editie van 2022.