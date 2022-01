Vijf spelers uit mondiale top 10 en twee Grand Slam-winnaars in actie op ABN AMRO World Tennis Tournament

Andrey Rublev en Marton Fucsovics in de finale van het ABN AMRO WTT vorig jaar | Foto: Henk Seppen/Orange Pictures

Het deelnemersveld van aankomende editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy is, op de wildcards na, bekend. Met Daniil Medvedev (2), Stefanos Tsitsipas (4), Andrey Rublev (5), Felix Auger-Aliassime (9) en Hubert Hurkacz (10) geeft de helft van de mondiale top 10 acte de présence in Rotterdam.