Politie kon neergeschoten 'tattookiller' Cor P. uit Schiedam meermaals oppakken, maar durfde niet

De Schiedamse ‘tattookiller’ Cor P., die in de Dominicaanse Republiek is neergeschoten, had eigenlijk al in Nederland opgepakt moeten worden. De man schond de voorwaarden om met een enkelband vrij rond te lopen, maar de politie greep herhaaldelijk niet in, meldt RTV Oost.

De omroep heeft inzage gehad in Twentse politierapporten, waaruit blijkt dat de politie hem niet durfde op te pakken. Cor P. zou als lid van de bende de ‘tattookillers’ verantwoordelijk zijn voor de dood van Onno Kuut uit Enschede. Het lichaam van Kuut werd in 2009 gevonden in de duinen bij Hoek van Holland.



Cor P. zat daarnaast een straf uit voor een mislukte liquidatie in Amsterdam en was op vrije voeten gesteld met een enkelband. Hij droeg die elke keer als hij naar de rechtszaak in Rotterdam kwam over de moord op Kuut. In januari 2020, nog voor de uitspraak, knipte hij de enkelband door en vluchtte. Opvallend genoeg zijn hij en de medeverdachten later vrijgesproken van de moord. Er loopt nog wel een hoger beroep.

'Niet aanhouden'

Een van de voorwaarden was dat hij niet in Enschede mocht komen, de vroegere woonplaats van Onno Kuut. Toch werd hij meerdere keren gesignaleerd in het Van der Valkhotel in Enschede, samen met zijn broer Brian. RTV Oost citeert uit een intern politiememo: ‘Zij overtreden hiermee de schorsende voorwaarden. Niet overgaan tot aanhouding. Het betreffen AT-klanten!’ AT staat voor een speciaal arrestatieteam dat in actie komt bij levensbedreigende situaties. In de politiememo wordt geadviseerd contact op te nemen met justitie in Amsterdam maar er volgt geen aanhouding.



Op een ander moment is de auto van Cor P. in Dordrecht gecontroleerd. In de politiememo staat: ‘Bij onderzoek bleek in de ruimte waar normaal de airbag zit, een vuurwapen verborgen te liggen. In de auto lag eveneens een bankpas op naam van Cor P. en een vals Belgisch reisdocument.’ Ook in dit geval is niet tot aanhouding overgegaan.

Aanslag vanaf een scooter

Uit weer een ander politiestuk blijkt dat Cor P. op verschillende adressen zou verblijven en dat een vlucht naar het buitenland niet werd uitgesloten. Hij blijkt naar de Dominicaanse Republiek te zijn vertrokken, waar hij een week geleden door mannen op een scooter is beschoten. P. overleefde de aanslag en ligt in het ziekenhuis. Hij is gearresteerd maar het is onduidelijk of hij naar Nederland komt omdat ons land geen uitleveringsverdrag heeft met de Dominicaanse Republiek.



In de woning van Cor P. op het eiland zijn wapens, munitie en valse paspoorten gevonden. De Schiedammer heeft als bijnaam ‘de Paling’ omdat hij meermalen aan de politie wist te ontkomen. Eerder is hij vrijgesproken voor de moord op kickbokser Peter Smit in Rotterdam-Schiebroek in 2005.