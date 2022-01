Moord in Bleiswijk was een ruzie om drugs 'tussen twee kampen'.

De fatale steekpartij in Bleiswijk in september van het vorig jaar was het gevolg van een ruzie om drugs. Volgens justitie is sprake van 'twee kampen': één Dominicaans en één rond het slachtoffer. De zaak werd dinsdag besproken tijdens een korte zitting.

Op 30 september 2021 werd in de Jan van der Heydenstraat in Bleiswijk het zwaargewonde lichaam van de 39-jarige Ridouan gevonden. Hij overleed korte tijd later. Justitie gaat er vanuit dat de man die ochtend was neergestoken in een woning aan de IJsvogellaan in Bleiswijk.



Daar zou zich het volgende hebben afgespeeld. Terwijl de 46-jarige bewoner Henry M. in de keuken staat, proberen mannen een bestelbusje bij hem voor de deur te stelen. Ze zouden op zoek zijn naar cocaïne en amfetamine en schieten op de bewoner. Volgens zijn verklaring komen daarna drie mannen naar binnen en vallen hem aan. Een van de drie, Ridouan, zou door hem zijn gestoken. Steekwonden die later fataal worden.



Volgens zijn advocaat Roethof "een zuiver geval van noodweer (zelfverdediging). Meneer wordt plotseling geconfronteerd met zeer gewelddadige overvallers. Als hij in de keuken in de hoek wordt gedreven, dan reageert hij door te steken. Hij heeft zich zelf daarna gemeld bij de politie en het hele verhaal op tafel gelegd."



Kentekenplaten afgeplakt

Het was een goed voorbereide beroving, zegt de advocaat. "Er zat een peilbaken onder de bestelbus, die is langere tijd gevolgd door de overvallers. Hun kentekenplaten waren afgeplakt en dan weet je: die komen niet op de koffie. Die willen ontkomen aan de politie na een zwaar delict."



Roethof noemt het verhaal van de 'twee kampen' onzin. "Er was geen conflict. Mijn cliënt is ook nog nooit met politie in aanraking geweest." Henry M., die via een videoverbinding aanwezig was tijdens de rechtszaak, onderstreepte dat: "Ik weet niet eens wie die mannen zijn, ik heb hen nooit ontmoet."



De 38-jarige Askin B. uit Heemskerk was volgens justitie een van de overvallers. Dat zou blijken uit het signalement dat Henry M. heeft gegeven en uit zijn telefoongegevens. De man zelf ontkent. Hij zegt dat hij op afstand was en door zijn vriend Ridouan was gebeld om te komen.



Advocaat Çimen: "Hij heeft in de Jan van der Heydenstraat nog geprobeerd zijn vriend te reanimeren. Hij wordt verdacht van de overval op de woning, maar dat blijkt alleen uit de verklaring van M. en die heeft er belang bij om de feiten te verdraaien. In de woning is ook alleen het DNA van Ridouan gevonden."

Bekende van de politie

Het slachtoffer was een bekende van de politie. Hij is eerder veroordeeld voor witwassen en overleefde een gewelddadige ontvoering.



Justitie ziet nog een verband met een schietpartij later die ochtend op 30 september in de Leo Lashleylaan in Rotterdam Vreewijk. Toen de politie ter plaatse kwam, zijn tientallen kilo's drugs en versnijdingsmiddelen gevonden. Dat past als volgt in het scenario, zegt justitie: Henry M. is na de steekpartij in Bleiswijk met de drugs uit zijn woning naar Rotterdam-Zuid gereden. "We zien hem op camera met Big Shoppers. Kleiding, zegt hij zelf, maar dat is ter plekke niet aangetroffen. Wel de drugs."



Beide advocaten hebben de rechtbank gevraagd hun cliënten vrij te laten. Justitie verzet zich daartegen. De rechter in Rotterdam neemt daar dinsdag of woensdag een beslissing over. Justitie zegt nog op zoek te zijn naar meerdere verdachten.