Van parcoursverkenning tot last-minute tips: een dagje meekijken met Lucinda Brand en coach Sven Nys op het NK veldrijden

Haar favorietenstatus op het NK is Brand allesbehalve aan komen waaien. Onder de hoede van de Belgische crosslegende Sven Nys kroonde de Dordtse zich tot veelwinnaar in het veld. Zo prijkt onder meer de wereldtitel op haar erelijst, die ze eind deze maand verdedigt.

"De manier hoe zij de afgelopen 2-3 jaar geëvolueerd is als crosser die alle details onder de knie heeft is fantastisch", vertelde Nys eind vorig jaar al over Brand. "Ik hoop dat ik daar mijn steentje een klein beetje in heb kunnen bijdragen. Fysiek hoort ze door haar wegcarrière al bij de beteren van het peloton. Op latere leeftijd is ze pas aan haar techniek gaan werken. Toen we die toevoegden aan haar heel sterke conditie en ze vertrouwen kreeg door het winnen van wedstrijden kwam alles bij elkaar. Nu is ze niet alleen wereldkampioen maar ook heel dominant in een veldritseizoen."