'Opnieuw een kloof met achterstandswijken bij boostercampagne'

Huisartsen in Delfshaven geven voorlichting over coronavaccins | Foto: Shakib Sana

Het is een herhaling van een paar maanden geleden in Rotterdamse achterstandswijken. Opnieuw blijven groepen met een niet-westerse achtergrond achter bij de rest van het land als het gaat om het percentage dat de boosterprik heeft gehaald. "Daarom willen we weer zo snel mogelijk de pleinen en markten op om de mensen laagdrempelig te benaderen", zegt internist Robin Peeters van het Erasmus MC.

Ruim een maand nadat de boostercampagne in ons land redelijk op gang komt, heeft al bijna de helft van de Nederlanders zo'n derde prik gehad. Maar sommige wijken blijven duidelijk achter. "In dat soort wijken ligt het percentage van de mensen die een boosterprik heeft gehaald rond de twintig procent", legt Peeters uit. "Dat is ruim onder het landelijk gemiddelde."

En net als bij de eerste vaccinatiecampagne komt het opnieuw neer op bepaalde wijken in Rotterdam-Zuid en -West. "Dat is niet helemaal een verrassing", legt Peeters uit. "De campagne is opgezet om zo snel mogelijk en zo veel mogelijk mensen te boosteren. Maar sommige groepen bereik je niet met informatie daarover. En die stappen ook niet zo snel in de auto om naar Ahoy te rijden. Die moet je op een andere manier benaderen."

Peeters zou liever vandaag dan morgen weer de Rotterdamse wijken en pleinen opgaan om opnieuw mensen te benaderen voor de boosterprik. "De GGD wil heel graag meewerken, maar ik zou wel graag willen dat we sneller aan de slag konden gaan. Zeker nu er op sommige grote priklocaties overcapaciteit begint te ontstaan. Als je ziet hoe snel de omikronvariant van het coronavirus zich verspreidt, is het ook heel belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen."