Middenvelder Osman per direct weg bij Sparta

Mo Osman vertrekt per direct bij Sparta. Het contract van de middenvelder, die afgelopen september voor één seizoen tekende op Het Kasteel, is ontbonden.

Osman kwam dit seizoen tot twaalf wedstrijden in het shirt van Sparta, waarin hij niet scoorde. De 28-jarige Syriër was in zijn eerste maanden op Het Kasteel basisspeler, maar moest daarna regelmatig genoegen nemen met een plek op de bank.

Waar Osman vertrekt legde Sparta Younes Namli dinsdag definitief vast. De 27-jarige middenvelder wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van het Russische Krasnodar.