Dode onder auto in Rotterdam-Noord was peperdure katalysator aan het stelen

De 53-jarige man die dood onder een langs de Gordelweg in Rotterdam-Noord geparkeerde Toyota is aangetroffen, was onderdelen van de auto aan het stelen. Hij lag onder de wagen en was bezig de kostbare katalysator los te schroeven. Toen de krik lossprong, viel de auto op hem. De eigenaar van de Toyota, Gabriel, vond hem 's ochtends toen hij zijn dochtertje naar school wilde brengen. Hij zag twee benen onder zijn wagen uitsteken. Eerst dacht hij nog dat de dief daar lag te slapen. Maar hij bleek overleden te zijn.

Net na acht uur maandagochtend stapten vader Gabriel en zijn dochtertje van vijf jaar de deur uit voor de eerste schooldag na de kerstvakantie. Gabriel zette zijn dochtertje op de achterbank en liep om de auto heen naar de bestuurderskant. Toen zag hij plots twee benen onder de auto uitsteken. Hij tikte ze aan en zegt: "Hé Bro, wat ben je aan het doen?" Maar de man onder auto gaf geen kik. Dus probeerde hij het nog een keer. "Ik zei dat hij wakker moest worden en op moest staan." Maar hij gaf geen antwoord.

Meteen belde hij 112 en haalde hij zijn zwager erbij. Deze voelde dat de man niet meer ademde en dat zijn lichaam koud was. De politie en ambulance waren razendsnel ter plaatse maar konden niets meer doen. De politie bevestigt dat de overleden man een inwoner van Rotterdam was en dat hij niet de eigenaar was van de Toyota aan de Gordelweg waaronder hij aangetroffen werd.

Katalysatoren geliefd auto-onderdeel

Het was niet voor het eerst dat dieven de katalysator probeerden te stelen, vertelt Gabriel. Op hun vorige adres in Rotterdam-West was het al eerder raak. Katalysatoren van Toyota's zijn een geliefd en makkelijk te demonteren onderdeel, weet Gabriel inmiddels. Nieuw zijn ze 1500 euro waard. Voor een tweedehands exemplaar krijg je nog makkelijk 500 euro.

Waarschijnlijk is het incident midden in de nacht gebeurd. Eigenaar Gabriel en zijn zwager João vermoeden dat de dief onder de auto uit wilde kruipen en de krik daarbij met zijn voeten aanstootte. Het resultaat was dat de auto hem verpletterde. De krik lag als een stille getuige naast de auto in plaats van dat hij eronder stond.

Een buurvrouw van Gabriel die tegenover de fatale plek woont, heeft niets gemerkt, zegt ze. Ook niet toen ze om acht uur het huis uitging voor een ommetje met de hond. Toen ze daarvan terugkeerde, zag ze ineens hulpverleners met gillende sirenes door de straat rijden. Het gerucht dat het mogelijk een autodief is, is haar ook ter ore gekomen. Volgens haar heeft een buurtgenoot van de hulpverleners gehoord dat het slachtoffer een bekende van de politie is. Ze vond het al opmerkelijk dat de man onder de auto lag omdat je een krik normaal gesproken gebruikt voor het vervangen van een kapotte band. "Een krik moet je niet gebruiken om onder de auto te kruipen. Dat is veel te gevaarlijk. Juist vanwege wat er nu gebeurd is", zegt ze.

Barmhartig hart voor krikdode

De eigenaar van de auto en zijn buren vinden het triest dat de dief zijn misdrijf met de dood heeft moeten bekopen. "Hij is er zwaar voor gestraft. Dat wens je niemand toe", zegt een buurman. "Ook al was hij mogelijk een crimineel. Dit is gewoon afschuwelijk", vindt een andere buurvrouw.

Gabriel heeft tegen zijn dochtertje van vijf gezegd dat de overleden man lekker onder de auto lag te dutten. "Voorlopig vertellen we deze versie tot ze oud genoeg is om het ware verhaal te horen."