15-jarige jongen die Joshua uit Rotterdam doodstak, zegt dat het zelfverdediging was

De jongen van 15 jaar die zijn leeftijdgenoot Joshua heeft doodgestoken in Rotterdam-Beverwaard zegt dat het uit zelfverdediging was. Justitie vindt hem wel verantwoordelijk en eist tien maanden jeugddetentie en een voorwaardelijke jeugd-tbs.

De 15-jarige Joshua werd op 29 juli vorig jaar doodgestoken. Beide jongens hadden met elkaar afgesproken bij de Goedenraadweg. Volgens advocaat Jos Herrewijnen was sprake van een langlopende ruzie tussen de jongens. "Er zijn onder meer vervelende dingen gezegd over de moeder van mijn cliënt. Hij is onder druk gezet om het uit te vechten. Anderen zeiden dat hij een lafaard was. Eerst heeft hij geweigerd, uiteindelijk is hij toch gegaan."

De jongen nam een mes mee naar de ontmoeting. "Ter plaatse bleek dat Joshua ook een mes had. Volgens mijn cliënt en een anonieme getuige heeft Joshua als eerste gestoken. Mijn cliënt zegt dat hij bang was en niet goed wist wat hij deed. 'Ik heb in het wilde weg gestoken, ik kon moeilijk weg, er stonden mensen om ons heen', heeft hij verklaard. Hij zegt dat Joshua ook bleef steken."

De verdachte liep alleen kleine verwondingen op aan zijn handen. Uiteindelijk is het slachtoffer tien keer geraakt. Vier steekwonden waren fataal. Herrewijnen: "Duidelijk is dat niemand dit heeft gewild. Het is een buitengewoon trieste zaak."

Justitie wil dat de verdachte naar een speciale instelling in Eindhoven gaat om behandeld te worden. De jongen zelf stelt zich terughoudend op, omdat hem niet duidelijk is wat de behandeling daar inhoudt, zegt zijn advocaat. De verdachte is autistisch en heeft een hechtingsstoornis.



Bij een verdachte van 15 jaar is twaalf maanden jeugddetentie de maximale celstraf. De nabestaanden hebben 90.000 euro schadevergoeding gevraagd.



De rechter in Rotterdam doet op 1 februari uitspraak. Behalve geen straf (als zelfverdediging aannemelijk wordt geacht) of jeugddetentie plus de voorwaardelijke behandeling, kan de rechter ook met een tussenvonnis komen. Dan wordt nader onderzocht waarom de verdachte aarzelt over de behandeling in Eindhoven en welke vorm van behandeling de beste is.