Gevoelsmens Namli over keuze voor Sparta: 'De trainer is een eerlijke man'

Van 2015 tot medio 2019 speelde Namli al ruim vier jaar in Nederland. Bij PEC Zwolle verdiende hij een transfer naar Krasnodar, waar hij afgelopen seizoen werd uitgeleend aan het Amerikaanse Colorado Rapids, in de MLS. Krasnodar wilde Namli nu opnieuw verhuren.

De Deense middenvelder had meerdere opties, vertelt hij tegen Rijnmond. "Maar ik ben een gevoelsmens. Ik had een heel goed gesprek met Gerard (Nijkamp, red.) en de trainer. Het is lastig om te zeggen wat doorslaggevend was, maar ik had hier gewoon een goed gevoel. De trainer is een eerlijke man, daarvan kom je er niet veel tegen in de voetbalwereld."

Tekst gaat verder onder het interview met Younes Namli.

Voordat Namli naar het buitenland vertrok speelde hij twee jaar bij PEC Zwolle. Daar werkte de middenvelder al samen met technisch directeur Nijkamp, maar ook met Lennart Thy en Vito van Crooij. "Het maakt het makkelijker. We hadden een goede klik op het veld. Ik weet wat ze graag willen en ik probeer ze zo goed mogelijk te bedienen. Maar dat geldt voor iedereen in het team, we moeten hard werken en punten pakken. Ik had vandaag meteen een goed gevoel met een warm welkom."

Namli is naar eigen zeggen conditioneel fit, maar heeft al een tijdje niet met een groep meegetraind of wedstrijden gespeeld. "Dat is heel anders dan alleen maar rennen rennen rennen. Ik probeer zo snel mogelijk het ritme op te pakken en connecties te maken in het team. Ik heb vertrouwen in mezelf en in het team, anders was ik hier niet gekomen. We hebben de kwaliteit om ons te handhaven."

Leuk gesprekje

Ook Henk Fraser is blij met de komst van Namli. De trainer van Sparta denkt terug aan zijn eerste indruk van de middenvelder, tijdens een oefenwedstrijd jaren geleden. Fraser was toen nog trainer van Vitesse en speelde op Papendal tegen het PEC Zwolle van Namli. "Ik vond hem meteen een intelligente voetballer met technische vaardigheden, hij speelde fantastisch. Dat is me altijd bijgebleven. We hebben na die wedstrijd meteen een leuk gesprekje gehad, daar herinnerde hij me nu ook meteen aan."

Fraser benadrukt dat de komst van Namli ook goed nieuws is voor bijvoorbeeld spits Lennart Thy. "Lennart had wat minder steun in de eerste seizoenshelft, dat proberen we nu te verbeteren met een extra aanvaller die de bal vast kan houden (Adrián Dalmau, red.) en met aanvoer. In mijn ogen is Namli nog altijd een speler voor de subtop en misschien wel meer. Echt een rasvoetballer. En als mens ook fantastisch. Ik ga ervanuit dat hij zich gaat laten gelden in de groep."