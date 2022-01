Winkeliers Alblasserdam zijn lockdown zat en komen in actie: 'Vrijdag gaan meerdere winkels open’

"De rek is er uit. De winkels moeten open", zegt Van Dommelen. Actievoeren is volgens de voorzitter van de winkeliersvereniging noodzakelijk omdat het water aan de lippen staat van de ondernemers. De demonstratie start vrijdagochtend met een training van de lokale sportschool. Een van de winkels die daarna de deuren opent, is de kledingwinkel van Gert-Jan en zijn vrouw Marlene. Een familiezaak die al sinds 1958 in Alblasserdam zit. Gastvrijheid en een kopje koffie met de klant is belangrijk. Maar dat kan nu allemaal niet.

De grote zaak hangt vol met winterkleding in alle mogelijke kleuren. “Het moet nog allemaal weg”, zegt Gert-Jan terwijl hij langs de rekken loopt. Hij hoopt zijn deuren snel weer definitief te mogen openen, zodat hij zijn winterkleding kan verkopen. De lente dient zich namelijk alweer aan. De voorjaarskleding is al besteld en komt eraan met de bijbehorende factuur. “De verkopen stagneren maar er komen wel goederen binnen. Dit kan zo niet. We kunnen het niet meer inhalen.”

Rijnmond ging langs bij Gert-Jan en Christa en maakte daar onderstaande video van:

Een aantal winkels verderop zit de tabakszaak van de familie Wiesbrock. Zij mogen hun deuren openhouden als pakketpunt. Al hun andere producten zoals kaarten en cadeautjes mogen ze alleen op bestelling verkopen. Maar dat is geen doen, zucht Lies. Het is praktisch onmogelijk om mensen een kaart telefonisch te laten bestellen en af te laten halen. “Dat probeerden we in het begin, maar het is vaak lastig om te begrijpen wat iemand precies wil hebben.” Als iemand een verjaardagskaart of cadeautje wil kopen, knijpen ze dan ook een oog dicht. Ze heeft op eigen initiatief een stoplicht voor de zaak gezet, zodat het nooit te druk wordt in de winkel.

De omzet van het tabakswinkeltje is flink afgenomen tijdens deze lockdown. Er komen simpelweg minder mensen naar het hart van Alblasserdam om te winkelen. Maar compensatie krijgt Lies niet. Ze heeft haar zaak met een lening van een particuliere investeerder gefinancierd. Dit omdat banken niet staan te trappelen om een tabakszaak te financieren. Zo’n onderhandse lening telt niet mee in de berekening van de vaste lasten. Ze krijgt dus nul op het rekest bij de coronasteun. “Dat is echt heel zuur. Ook omdat veel mensen denken dat iedereen ruimhartig steun krijgt. Terwijl dat helemaal niet zo is.”

Geen steun voor kapster



Kapster Christa Ouwens zit in hetzelfde schuitje. Ze heeft sinds 2020 een kapperszaak in woonzorgcentrum De Waard. Sindsdien heeft ze drie lockdowns meegemaakt. Ze is onderhand langer dicht geweest dan open. Ze houdt zich aan de regels en knipt niet stiekem thuis. Dat merkt ze hard in haar portemonnee. De inkomsten zijn nul en inkomenssteun (BBZ) zit er voor haar niet in. Zelfstandigen met een partner die meer verdient dan 1500 euro per maand krijgen geen uitkering meer. Dat betekent dat ze met het salaris van haar man alles moeten betalen. “Het is om te janken. Dat je gestraft wordt dat je hebt geleefd naar je inkomen.” Zij is niet de enige die hier last van heeft. “Dat mensen het spaargeld van hun kinderen maar gaan gebruiken, is helaas wat veel collega ondernemers van pure ellende moeten doen. Het is onmenselijk.”

Los van de financiën doet het Christa ook zeer dat ze er niet meer voor de Alblasserdammers kan zijn. Veel van haar klanten zijn op leeftijd en wonen in het woonzorgcentrum. Het bezoek aan de kapper is een echt uitje voor hen, legt Christa uit. “Het is pijnlijk als mensen je hier aanspreken en vragen wanneer je ze kunt knippen. Ze staan hier voor een dichte deur. Dit zijn mensen die de situatie helemaal niet begrijpen. Ze komen hier ook voor een leuk praatje en een ander gesprek.”

Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) is de regeling waarmee het kabinet het inkomen van zelfstandigen die geen werk meer hebben, aanvult tot het sociaal minimum. Zelfstandigen met een partner die meer verdient dan 1500 euro per maand, krijgen geen uitkering.

Lies van de tabakszaak ziet wat ondernemers mislopen

Terug in het centrum ziet Lies van de tabakszaak als geen ander wat de ondernemers in Alblasserdam mislopen. Er worden meer pakketjes opgehaald dan ooit. De bestellingen van webshops gaan dagelijks door haar handen. “Heel pijnlijk om te zien. Verkopen die de lokale winkels goed zou kunnen gebruiken.”

De politiek in Alblasserdam werkt aan een brandbrief aan premier Rutte met het verzoek om zo spoedig mogelijk niet-essentiële winkels op een veilige manier te mogen openen. Het is een initiatief van de SGP-fractie. De brief is nog niet verstuurd want er is nog geen unanieme steun. “De huidige lockdown heeft onze middenstanders opnieuw hard geraakt. Juist de decemberomzet is erg belangrijk en de abrupte aankondiging van de winkelsluiting is hard aangekomen. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen.”