Burgemeester Sliedrecht stuurt brandbrief aan premier Rutte: 'winkels, horeca en kappers moeten veilig open'

Burgemeester Jan de Vries (CDA) van Sliedrecht heeft een brief gestuurd aan premier Rutte met het dringende verzoek om onder andere de horeca, winkels en kappers weer te openen. Hij ziet met lede ogen aan hoe de middenstand in zijn gemeente verpietert terwijl de inwoners reisjes over de grens boeken om te gaan shoppen. Door de gedwongen sluiting van de zaken in Sliedrecht tijdens de lockdown vreest hij voor een golf van faillissementen en een kaalslag in het centrum. Het draagvlak brokkelt daardoor af voor de coronamaatregelen van het rijk, volgens De Vries.

Burgemeester De Vries van Sliedrecht schrijft de brief op de dag nadat Rutte is beëdigd en dus meteen in actie kan komen. Hij luidt de noodklok. Hij stelt in zijn brief dat een langere sluiting voor de middenstand in zijn gemeente niet meer op te brengen is.

"De huidige lockdown heeft onze ondernemers opnieuw hard geraakt", zo schrijft De Vries aan Rutte. "Juist de decemberomzet is erg belangrijk voor hun jaaromzet. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen van deze sluiting. Het is ook niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. De stapeling van kosten en inkomstenderving is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor bedrijfsbeëindiging of faillissement. Het resultaat hiervan is een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand in winkelcentra en forse maatschappelijke en emotionele schade, ook op de langere termijn, voor iedereen."

Veilig open

De Vries wil een veilige opening van de middenstand waarbij consumenten op afspraak langs kunnen komen. In eerdere lockdowns werkte dat volgens De Vries goed.

Hij vindt verder dat het kabinet perspectief moet bieden aan ondernemers die al een tijd gesloten zijn vanwege maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. "Wij doen daarom een dringend beroep op u om op de kortst mogelijke termijn veilig winkelen in de, nu als niet-essentiële branches aangemerkte, winkels toch mogelijk te maken én wij verzoeken u met spoed een duurzaam perspectief te bieden voor onze samenleving in deze tijd."