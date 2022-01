Kappers gaan weer open! Lockdown of niet: ‘Ga nog liever schuldsanering in’

De kappers moeten al bijna vier weken de deuren gesloten houden vanwege de lockdown. Die lockdown begint op 19 december en duurt tot in ieder geval vrijdag 14 januari. Het besluit over een mogelijke verlenging van de lockdown is nog niet gevallen. Verschillende kappers wachten er niet meer op, zij hebben besloten: “Wij gaan open!”

‘Als ik niks doe, ga ik naar de klote’

Ed | Foto: Privéfoto

Ed - kapper bij Incredible Barbers in Rotterdam

“Ik ben niet de enige die opengaat deze zaterdag. Ik zit in zo’n besloten appgroep met kappers in heel Nederland en de meesten zijn het helemaal zat. Financieel lukt het niet meer omdat we niet in aanmerking komen voor steunmaatregelen. Maar daarnaast hebben we ook echt een mooi vak dat we weer willen uitvoeren én we vervullen een sociale functie in de buurt. We zijn psycholoog voor de klant. Ze komen naar je toe voor een lulpraatje en zien je als vriend. Dat wil ik weer gaan doen want dat vind ik het allermooiste.”

“Het is erop of eronder. Als ik niks doe, ga ik naar de klote. Als ik wel wat doe, is de kans groter dat ik verder kan. Het is essentieel dat ik open ga: voor mijn gezin en de buurt. Als ik een boete krijg, ben ik de dag erna weer open, en de dag daarna. Ik kan die 4000 euro niet lijden, maar kan het ook niet lijden dicht te blijven. Ik blijf net zo lang open tot ze me met mijn haren naar buiten trekken, en dan ga ik lekker de schuldsanering in. We worden al twee jaar in de zeik genomen. Deze kapperszaak is mijn lust en mijn leven. Niemand gooit mijn deuren dicht.”

‘Onze spaarpotten raken op’

Richard | Foto: Privéfoto

Richard - kapper bij Vagabond Barbers in Rotterdam

“We zitten nu op het punt dat het niet meer uitmaakt. Ik ben de afgelopen vier weken dicht geweest, maar trek het niet langer. We moeten zaterdag open om financieel uit de problemen te komen. Ik denk dat duidelijk is dat het dichtgooien van kappers en winkels geen oplossing is voor het coronaprobleem, gezien de vele besmettingen. Ondertussen raken de spaarpotten van de ondernemers wel op.”

“Dit is al de derde lockdown. We hebben tot nu toe ons best gedaan om mee te werken aan alles wat werd gevraagd, maar zonder resultaat. We moeten nu denken aan onszelf, onze familie en werknemers. Ik moet mijn werknemers doorbetalen, zonder hulp van de overheid. Ik moet alles zelf betalen. Ik heb geen recht op steun omdat ik niet voldoe aan de 20 procent omzetverlies die je moet hebben. Ik ben niet de enige ondernemer die daar niet voor in aanmerking komt. We moeten dus dicht, maar worden niet geholpen. Dat is zo frustrerend.”

“Ik ben wel bang dat ik een boete krijg, maar we moeten iets doen. Dit kan zo niet langer. De overheid moet zien dat het anders moet. ”

‘Doen ons best voor de overheid, maar zij niet voor ons’

Leonie | Foto: Privéfoto

Leonie - kapper bij Leonie Rietdijk Hairsalon in Vlaardingen

“Het is momenteel financieel heel zwaar omdat we geen overheidssteun krijgen. Op basis van mijn omzetverlies, heb ik in alle lockdowns niks gekregen. We moeten open, want houden het niet meer vol. Mijn spaarpot is al aardig opgegaan.”

“Als ze zeggen dat ik niet open mag gaan, weet ik niet wat ik ga doen. Ik wil dan eerst weten wat de gevolgen zijn. In sommige gemeenten doen ze niks, in andere gemeenten vervangen ze je slot. Ik ben mij daar wel goed op aan het oriënteren.”

“Als ik alleen een waarschuwing krijg, ga ik denk ik wel open. Al is het alleen maar voor het maken van een statement. Het zou trouwens niet de eerste keer zijn dat ik te maken krijg met handhaving. Ik plaatste een keer een livevideo op social media waarin we aan het knippen waren. Daar kwamen ze toen op af. Ze zeiden dat ze een melding hadden gekregen dat ik aan het knippen was. Maar we waren elkaar aan het knippen om producten te verkopen. Wij proberen er ook maar het beste van te maken. Ik snap dat ze hun werk moeten doen, maar het is wel heel vervelend.”

“Als ze de lockdown gaan verlengen, begrijp ik dat echt niet. Het sluiten van de winkels helpt namelijk niet. De cijfers zijn op het hoogtepunt. Wij houden ons keurig aan de regels: we houden anderhalve meter afstand, hebben onze salon coronaproof gemaakt, werken op afspraak en laten niet te veel mensen toe in de zaak. Ik heb mijn best gedaan, maar zij doen niet hun best voor ons. Het is echt heel krom.”

Steunmaatregelen kappers