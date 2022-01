Vuurwerkbom door brievenbus vernielt flat-entree in Maassluis: 'Bewoners kregen een halve hartaanval'

"Ik was in de keuken en toen hoorde ik een vreselijk grote knal", zegt bewoner van de flat Monica van Kuijk. Ze dacht dat een groepje jongens, dat vaker in de buurt van de flat hangt, vuurwerk in een afvalcontainer gegooid had. Maar toen bleek dat ze de brievenbussen van haar eigen flatgebouw hadden opgeblazen. De politie en de brandweer moesten opdraven om de ravage op te ruimen.

Voor de bewoners van het appartement boven de geëxplodeerde brievenbussen moet de knal wel heel hard zijn geweest, vermoedt Van Kuijk. "Ik denk dat ze een halve hartaanval gehad hebben."

Elke oud en nieuw vuurwerkbommen door de brievenbus

Volgens een andere bewoner uit de buurt, Maarten Koek, is het al drie jaar hommeles rond oud en nieuw. Meerdere keren per jaar blazen vandalen dan brievenbussen op in Maassluis. Koek zegt dat bij een van de flats een vuurwerkbom die door de brievenbus gegooid was zoveel schade heeft veroorzaakt dat de hele pui van de flat vervangen moest worden.

De brievenbussen van de flat aan de Mozartlaan in Maassluis zijn geëxplodeerd door een vuurwerkbom. | Foto: Rijnmond

Koek en Van Kuijk zeggen dat er geregeld groepen jongens bij de flats rondlopen die dan met vuurwerk gooien. Soms gaat het om klein vuurwerk, zegt Koek. "Maar af en toe is er een grote vuurwerkbom bij." Hij hoorde dat er ook jongens met bivakmutsen rondliepen. "Dat maakt het moeilijk om ze op te sporen."

Getuigen gezocht

Er staan camera's bij de flats. Maar Van Kuijk denkt dat er misschien nog meer zouden moeten komen, zodat elke flat in het vizier is. Koek vindt dat er meer handhavers moeten rondlopen bij de flats. "Boa's. Dat zou wel helpen natuurlijk."

De politie heeft volgens burgemeester Edo Haan van Maassluis geen idee wie de daders zijn. Hij roept op om de politie te bellen als mensen iets weten of om te reageren via Meld Misdaad Anoniem. "De politie zit er bovenop. Zeker na de aanslag van zondagavond."