Lunchroom Den Witte Haen bakt zestig taarten voor Albert Schweitzer Ziekenhuis

Den Witte Haen is een initiatief van Philadelphia Zorg voor mensen met een beperking. De lunchroom wordt gerund door cliënten van deze zorginstelling. Door de sluiting tijdens de lockdown kunnen ze hun normale werk daar niet doen.

Daarom bedacht chef Joan Buitenhuis van taartenbakkerij en ontbijtrestaurant Coffeelicious in Dordrecht dat het leuk zou zijn om met de cliënten in Den Witte Haen zestig appeltaarten te bakken voor de medewerkers van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. "Het zorgpersoneel staat tenslotte altijd voor ons klaar", zegt Buitenhuis.

Geheim ingrediënt

De cliënten zijn er blij mee. Neem Dennis Boom. Hij vertelt dat hij al ruim negen jaar in Den Witte Haen werkt en daar gelukkig mee is. "Waarom zijn de taarten die hij bakt eigenlijk zo lekker?", vraagt de verslaggeefster hem. Wat is het geheime ingrediënt? "Liefde", is het antwoord. Dan moet dan wel een hele lekkere taart zijn!