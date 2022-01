Kijk terug: in gesprek met burgemeester Aboutaleb over corona, ruzie in de raad en asielzoekers

Ahmed Aboutaleb is deze vrijdag te gast bij Radio Rijnmond. De burgemeester van Rotterdam en tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond beantwoordt tussen 18:00 en 19:00 uur jouw vragen over de actuele status van de coronacrisis en ontwikkelingen in stad en regio en al het andere wat jou op dit moment bezighoudt.