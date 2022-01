Petitie om monument voor Schiedamse heksenvervolging op Grote Markt te realiseren

Als het aan Saskia Beukman ligt, komt er een monument op de Grote Markt dat herinnert aan de heksenvervolging in Schiedam. Specifieker wil ze aandacht voor de belangrijke rol van enkele Schiedamse vrouwen die voor heks werden aangezien. Haar petitie werd in een week tijd al ruim 150 keer ondertekend.

Beukman noemt Marye Heinen en Neeltje Andries, twee Schiedamse vrouwen die in de 16e eeuw werden opgepakt vanwege toverij. “Door de manier zoals zij met hun proces zijn omgegaan, hebben zij de loop van de geschiedenis veranderd”, stelt Beukman. “Vaak probeerde men bekentenissen af te dwingen door te martelen. Dat probeerden Neeltje en Marietje te voorkomen door ter purge te gaan. Dat houdt in dat je je vrijwillig laat opsluiten.”

Neeltje Andries ontkwam aan de martelingen en werd, na hoger beroep, door het Hof van Holland vrijgesproken. Marye Heinen werd in haar proces aanvankelijk ook vrijgesproken, maar later opnieuw opgepakt. In 1556 werd zij samen met Griete Dircken en Trijn Jansdochter levend verbrand op de Grote Markt voor het stadhuis.

Jaren later ging ook de Schiedamse Maritgen Arentsdochter Schoenmakers succesvol in beroep. Samen met vier andere opgepakte vrouwen werd ook zij vrijgesproken in 1593. Haar proces zorgde voor een eerste verandering in de heksenvervolging in Nederland.

Gedenksteen

Beukman ziet een gedenksteen die herinnert aan de heksenvervolging als een mooi eerbetoon. “Ik hoorde van de steen voor Jillis Bruggeman (de laatste Nederlander die ter dood werd gebracht vanwege zijn seksuele geaardheid, red.). Zoiets wil ik ook voor de slachtoffers van de heksenverbranding en de moedige dames. Ik laat het over aan de wijsheid van de raad. Hij hoeft niet naast Jillis, maar wel ergens op de Grote Markt. Dat lijkt me mooi.”