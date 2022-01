Excelsior ziet besmettingen teruglopen en houdt rekening met doorgaan duel

Excelsior houdt er rekening mee dat de club vrijdag in Kralingen weer in actie te komt tegen De Graafschap. "Het gaat beter met het aantal besmettingen", meldt de Rotterdamse club. Zondag werd de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tegen ADO Den Haag nog afgelast vanwege een corona-uitbraak in de selectie.

De situatie ziet er woensdag vooralsnog iets beter uit voor Excelsior om te kunnen voldoen aan de basisregel van de KNVB, waarbij je minstens twaalf spelers en één keeper op moet kunnen stellen. "Maar het hangt wel af van de laatste testresultaten", laat de club weten. Excelsior heeft met een kleine groep deze week doorgetraind.

Zondag werd op het laatste moment een streep gezet door de wedstrijd Excelsior - ADO Den Haag. "We hebben een serieuze uitbraak te pakken", vertelde algemeen directeur Daan Bovenberg op Radio Rijnmond. "De vraag is of het zich nu verder doorzet en hoe snel we terugkeren naar normaal. Dat kan redelijk snel, maar het kan ook zomaar weer een tijdje duren."

De wedstrijd tegen ADO Den Haag had de hervatting van de competitie moeten zijn voor Excelsior, dat afgelopen week op trainingskamp in Genk was ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. "We waren ervan overtuigd dat een trainingskamp ook nu een heel goede manier van voorbereiding was", aldus Bovenberg afgelopen zondag.

"Het was op rijafstand, in een afgelegen hotel met een hele eigen vleugel. Eigen eetzalen, fysioruimtes, eigenlijk helemaal afgeschermd van anderen. We hebben ook een heel streng testbeleid. Maar uiteindelijk hebben we nu te maken met een variant van het virus die extreem snel om zich heen grijpt."