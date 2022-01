Naoufal Bannis op huurbasis naar NAC Breda, contract bij Feyenoord wel verlengd

"Naoufal heeft bij Feyenoord twee uitstekende voetballers voor zich in de spitspositie, waardoor hij betrekkelijk weinig aan spelen toekomt. Bij NAC dienen zich op dat vlak meer mogelijkheden aan. Gelet op zijn talent en arbeidsethos verwachten we dat Naoufal die kansen zonder meer gaat grijpen en de komende maanden verder zal groeien als speler", aldus Arnesen.

Maccabi Haifa

Bannis werd vorig seizoen door Feyenoord nog uitgeleend aan FC Dordrecht. Hij scoorde vijf keer in competitieverband. Terug in de Kuip belandde Bannis onder trainer Arne Slot weer op de bank. Hij viel slechts een paar keer in, maar stond wel in de basis in het Conference League-duel met Maccabi Haifa. Feyenoord had zich toen al geplaatst voor de knock-out fase.