Willen Rotterdammers meer betalen voor vliegen met duurzame brandstof?

Vanaf het begin van deze week worden de tickets voor een KLM vlucht 1 tot 12 euro duurder, afhankelijk van de klasse en de vliegafstand. Met dat geld wordt standaard 0,5 procent Sustainable Aviation Fuel (SAF) gekocht voor vluchten vanaf Amsterdam. Sinds 1 januari 2022 mengt Transavia 1 procent SAF door hun vliegtuigbrandstof voor alle vluchten vanaf onder andere Rotterdam. SAF wordt gemaakt van afvalolië van biologische oorsprong. Bijvoorbeeld bijproducten na oogst en verwerking van landbouwgewassen.

‘Veertig tot vijftig euro extra voor duurzame vliegtuigbrandstof’

Junior Tavares had verwacht dat voor 1 tot 12 euro extra per ticket veel meer duurzame brandstof in de vliegtuigtank zou worden gemengd: wel 20 à 30 procent. “Maar het is beter dan niks”, denkt hij.

Junior Tavares | Foto: Annelies Romers

Hij vindt een toeslag voor duurzamere brandstof een goed idee als het niet te veel gaat kosten. “Stel het is een kleine 20 euro extra, dan denk ik: waarom niet? Maar als stel in de honderden euro’s wordt, dan zouden mensen gaan twijfelen.” Als hij de prijs van vliegtickets mocht bepalen, zou hij 40 à 50 euro per persoon meer vragen voor duurzaamheid.

Junior is het ermee eens dat vliegen minder belastend moet worden voor de natuur, maar geeft toe dat hij niet aan de CO2-uitstoot denkt als hij zelf in het vliegtuig zit. “Ik denk meer na over dat ik veilig de lucht in wil.”

‘Ik snap niet waarom ik moet betalen’

Lois Godeken begrijpt niet waarom zij als reiziger meer moet gaan betalen voor duurzame vliegtuigbrandstof. Zij peinst er ook niet over om voor een duurdere, maar duurzamere vliegreis te kiezen. Als vliegreizen duurder worden, gaat ze minder vliegen: “Dan bespaar ik geld voor andere dingen.”

Lois Godeken | Foto: Annelies Romers

Ze proest als ze hoort dat maar 0,5 procent van de brandstof duurzaam wordt door de toeslag. “Twaalf euro lijkt niet veel, maar als je dat toevoegt op de ticket, vind ik het te veel”, zegt ze. “Ik zou eerder 5 euro vragen.”

‘Vliegen is een dilemma’

Esther Barfoot en Marianne Klerk willen zeker meer betalen voor duurzamer vliegen. Voor Esther is vliegen namelijk een dilemma: “Ik ben dol op reizen en wil heel graag blijven vliegen, maar ik zie vliegen ook als onhoudbaar.”

Esther Barfoot en Marianne Klerk | Foto: Annelies Romers

Beiden willen alleen betalen voor brandstof die echt duurzaam is: “Als het verschil zou maken, dan zou ik het wel heel gaaf vinden”, zegt Esther. Voor Marianne geldt hetzelfde. Zij hoopt ook dat de verduurzaming van vliegtuigen samengaat met een treinnetwerk dat goed op elkaar aansluit met behapbare prijzen.

Marianne vindt het duurzamer vliegen van KLM een lachertje: “Bijvoorbeeld naar Australië en dan is het maximaal 12 euro duurder en duurzamer, wat een onzin!”. Esther ook: “Dat klinkt als greenwashing.” Greenwashing betekent dat een bedrijf zich groener of duurzamer voordoet dan het daadwerkelijk is.

‘Hoe noemen ze dat, greenwashing toch?’

Daar is Esther Kersbergen het helemaal mee eens. Ze had verwacht dat de vliegtuigtanks op zijn minst met 10 procent duurzame brandstof gevuld zouden worden door de toeslag. “Wauw, nog minder!”, zegt ze verbaasd als ze hoort dat het een half procent is.

Esther Kersbergen | Foto: Annelies Romers

Esther zou 20 tot 30 euro meer willen betalen voor duurzamere korte vluchten. Voor verre reizen denkt ze dat 30 euro te weinig is, maar meer gaat ze niet betalen: “Ik weet niet of ik nog een lange reis zal maken als het duurder wordt.”

Vooralsnog lopen KLM en Transavia voor op de Europese plannen waarin staat dat er vanaf 2025 2 procent SAF in alle tanks van vertrekkende vliegtuigen zit. De Rotterdammers die we spraken zijn blij dat het deel duurzame brandstof straks meer wordt dan 0,5 procent. Of iedereen tegen die tijd ook dubbel of viervoudig 1 tot 12 euro extra wilt betalen, blijft nog de vraag.