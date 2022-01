ARCHIEF RIJNMOND 9 jan 2022 - Omkering

Het gebeurde net als de vorige keren ’s avonds laat, toen ik in mijn eentje de laatste ronde deed met Mees, de hond.

Toen ik richting de oversteekplaats vlak bij de Bergsingelkerk liep, zag en hoorde ik vanuit de verte een auto aan komen scheuren. Veel te hard, overduidelijk. En of ie voor de zebra ging stoppen?

Soms doe ik niet eens moeite om in zo’n situatie over te steken, maar nu wel. De auto was ver genoeg weg. Dacht ik.

Maar terwijl ik overstak en met één oog het aanstormende monster in de gaten hield, zag ik weinig dat op remmen leek. Bang dat ie ons zo overhoop zou rijen rende ik de laatste passen naar de overkant, Mees meesleurend. En eenmaal aan de overkant hief ik mijn handen ten hemel uit vertwijfeling.

Tot zover had ik het - helaas - allemaal wel vaker meegemaakt.

Maar toen gebeurde het.

Half voorbij de zebra stopte de auto alsnog en zag ik dankzij een geopend zijraam de bestuurder zitten. Een jongen van in de dertig, schat ik, die mij aankeek met een blik die ik niet meteen kon plaatsen. ‘Dat is toch veel te hard!’ riep ik, in een combinatie van verontwaardiging en zojuist overwonnen doodsnood. Waarop de jongen terugriep: ‘Hoe hard mag je hier? Ik reed 46.’

Dan weet je: dat wordt niks met dit gesprek. Zo iemand is niet voor rede vatbaar. Ik antwoordde verder niet en liep hoofdschuddend weg. Achter me hoor ik de automobilist nog iets zeggen of roepen. Goed verstaan deed ik het niet. Maar ik geloof dat het iets was in de sfeer van ‘Idioot!’

Wonderlijk.

Iemand misdraagt zich, en als ie daarop wordt aangesproken, of wordt geconfronteerd met de gevolgen ervan, stelt ie zich op of híj het slachtoffer is.

Het gebeurt vrij vaak, meestal verder weg, en elke keer als ik het zie gebeuren vraag ik me werkelijk af hoe het in het hoofd van zo iemand toegaat. Hoe lukt het je om de dingen in je hoofd zo te draaien dat je jezelf van dader, van de dader die je bent, tot slachtoffer te maken? Mensen als Baudet en Trump en allerlei lui in hun gevolg hebben er een handje van. En ik heb het zelf een keer als automobilist meegemaakt.

Stond ik te wachten voor een verkeerslicht bij de Goudsesingel. Licht gaat op groen, ik trek rustig op, en voor ik het weet word ik zo in de flank geraakt door een auto die ik niet eens heb zien aankomen. Ik snap nauwelijks wat er is gebeurd. Als ik na een tijdje uitstap tref ik de andere automobilist, die ook is uitgestapt, en hoor ik hem zeggen: ‘Wat doe je nou?’

Dan komen er drie of vier fietsers op me af lopen die allemaal onafhankelijk van elkaar verklaren dat de man die op mij botste door rood reed. En veel te hard. Dat verklaart veel. Ik ruik nu ook een alcoholwalm in ’s mans adem.

De politie is erbij gekomen. Die heeft de man toen een ademtest afgenomen. Waarna hij geloof ik mee mocht naar het bureau. Het is later ook allemaal afgewikkeld door de verzekering. Maar toch. Zo’n eerste reactie. Dat zo iemand eerst probeert om míj de schuld in de schoenen te schuiven met z’n ‘Wat doe je nou?’

Net zoiets als die nauwelijks remmende gozer van de week met z’n ‘Ik reed 46.’

Toen ik van de week na dat akkefietje op het zebrapad thuis in bed de slaap probeerde te vatten, kreeg ik mijn hoofd niet rustig. Ik zat nog te vol met adrenaline. En ik merkte dat de hond in haar mandje naast het bed ook onrustig bleef. Die bleef maar draaien en geluidjes maken. Mogelijk pikte ze mijn onrust op.

Uiteindelijk zijn de hond en ik op de bank in de zitkamer gaan liggen, waar ik na een kop thee moest denken aan dat succesvolle - en geweldige - boek van Rutger Bregman: ‘De meeste mensen deugen.’

Ja, de meeste mensen deugen, zei ik hem in gedachten na.

En: iederéén wil - voor zichzelf - onschuldig zijn.

