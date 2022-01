Luis Tavares vecht in maart voor de wereldtitel bij Glory: 'Een Cinderella story waar ik al acht jaar mee bezig ben'

Voor de revanchegevoelens die leven bij Tavares moeten we terug naar 2013. De Rotterdammer stond toen als jonkie in de ring tegenover de Rus tijdens Glory 9, dat in de historische Hammerstein Ballroom in New York plaatsvond. Het werd de pijnlijkste ervaring van zijn carrière. “Mijn enige nederlaag op knock-out. Deze partij zit al acht jaar in mijn hoofd. Ik kan het nu rechtzetten.”

Tekst gaat verder onder het interview:

'Charisma van een onderbroek'

Het vertrouwen spat ervan af bij Tavares die zich in september verzekerde van een wereldtitelgevecht door tijdens GLORY 78 in Rotterdam Ahoy Felipe Micheletti te kloppen. Hij is fitter en scherper dan ooit, zegt hij. “Dat moet ook wel”, lacht Tavares. “Vakhitov is een eigenaardig mannetje. Hij speelt piano, luistert naar klassieke muziek, heeft het charisma van een onderbroek, maar dat doet niets af van zijn vechtstijl. Hij is een goede vechter en wij zijn de absolute top in ons gewicht.”

Vakhitov domineert de licht-zwaargewicht klasse al zes jaar. “Hij is de titel heel even kwijtgeraakt. Het is weer tijd voor een nieuwe kampioen. En dat ben ik! Toen ik negen jaar geleden tegen hem vocht was ik onervaren. Onprofessioneel ook. Dat is nu wel veranderd, qua fysiek en voeding.”

Tavares weet hoe het voelt om wraak te nemen in de ring. Na de overwinning die hij in september boekte in Ahoy op Micheletti kwam er ook veel los bij de Rotterdammer. Twee jaar eerder verloor Tavares nog van de Braziliaan. "Kijk naar het verschil in die partijen, dat zie je wat ik in de afgelopen twee jaar heb gedaan. Ik ben nu allround, in alles verbeterd. Qua kracht en denkvermogen, dat komt met ervaring.”

Nieuwe bijnaam

De kans bestaat dat Tavares binnenkort voor het eerst een andere bijnaam zal dragen. Hij wil af van ‘The Infamous’., dat berucht betekent. Daar heeft hij zelfs een bureau voor ingeschakeld. “Die bijnaam heb ik alweer tien jaar. Ik ben hem ook zat”, lacht hij. “Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar ‘The Infamous’ gaat met pensioen. De naam past ook niet bij mij. Het betekent berucht, maar ik ben een heel beleefde jongen, dat draag ik in het dagelijks leven ook uit. Dus een nieuwe bijnaam is welkom. Maar goed, ik wil eerst wereldkampioen worden.”

De weg naar die beoogde wereldtitel toe is zwaar tot aan maart, geeft Tavares aan. “De komende vier weken worden het zwaarst, met heel intensief sparren op hoog niveau, PT-sessies, conditietrainingen en intervaltrainingen. Na een kleine rustperiode is het in de laatste weken zaak om heel te blijven, en om beelden te bekijken van mijn tegenstander. Maar eigenlijk weet ik wat ik kan verwachten. Ik ben al heel lang met deze partij bezig. Vakhitov zit al jaren in mijn hoofd.”