HET OPKAMERTJE 9 jan 2022

De Wandelclub, lied afkomstig uit de film van Toon Hermans in 1959 | Foto: coverart

DE WANDELCLUB

1. De Wandelclub - Sugar Lee Hooper

2. De Wandelclub - Jasperina de Jong

3. De Wandelclub - Moutarde van Sonaansee

4. Vanzelf - Jan Beuving & Tom Dicke

5. I can’t give you anything but gas - Theo van de Burg (Gasunie)

6. Dat kan toch allemaal maar - Farce Majeure

7. Ik zie het niet meer zitten - Farce Majeure

NOSTALGIA TV

8. Welkom in Oebele - Wieteke van Dort, Willem Nijholt, Rob de Nijs ea

9. Theme from Happy Days - Pratt & McClain

10. Vpro closing theme - Jakob Klaasse

INSTRUMENTAAL ARCHIEFWERK

11. Basin street blues - Paradox Jazz Orchestra

12. Oriënt express - De Ramblers

13. Theme from Soul Train - TSOP

14. Weet je wat het is II - Jeroen van Merwijk