Kou weerhoudt fanatiekelingen niet van frisse duik in buitenbad De Fakkel

Er stond begin dit jaar al wat water in het buitenbad, dat vanwege een lek moest worden gecontroleerd. Het bracht Ad Fransen, sinds begin dit jaar de baas van het zwembad, op een idee: waarom laten we het bad niet vollopen, stoken we het warm en gaan we open?

En zo geschiedde. Na toestemming van de gemeente mag er inmiddels buiten worden gezwommen. "Ik heb direct contact gezocht met mensen van de gemeente", vertelt Fransen. "Ze zijn zelfs in hun verloftijd aan de slag gegaan om te kijken naar de mogelijkheden." Wel moeten alle bezoekers boven de 18 jaar een coronatoegangsbewijs laten zien.

Veel animo

Qua animo heeft het zwembad in de eerste dagen niet te klagen. Wat heet, de buitenzwemmers komen uit alle hoeken van de regio en zelfs van ver daarbuiten. "Afgelopen zaterdag hebben 26 fanatieke zwemmers het spits afgebeten. Het zijn Ridderkerkers, maar ook veel mensen uit Dordrecht en Schiedam. We hadden zaterdag zelfs mensen uit Dirksland op Goeree-Overflakkee die hier naartoe kwamen om te kunnen zwemmen."

Woensdag heeft het zwembad, dat voor het trekken van baantjes geopend is tussen 07:00 en 14:00 uur en een tijdsslot van een uur hanteert, liefst 97 reserveringen.

Het is daarmee de drukste dag tot nu toe en het lijkt erop dat het de komende tijd alleen nog maar drukker zal worden, ook dankzij de versoepelingen die sinds dinsdag gelden voor de sportende jeugd. Zij mogen nu tot 20:00 uur trainen. "Zwemverenigingen, niet alleen uit Ridderkerk, huren nu bij ons water af om toch te mogen zwemmen."

In een tent kunnen de zwemmers zich - bij 3 graden - voor hun frisse duik omkleden | Foto: Rijnmond

Zeven dagen per week

Dat kan bij De Fakkel zeven dagen per week. Omkleden kan vooraf in een tent naast het buitenbad, na afloop is er mogelijkheid om binnen af te drogen en aan te kleden. Er is volgens Fransen nog meer dan genoeg ruimte om te komen zwemmen. "Elke dag is er nog wel ruimte. Vooral op zondagen zijn we echt heel populair. Daar gaan we tijdsloten aan toevoegen."

De watertemperatuur van het buitenbad wordt gestookt tot 21 graden. De gasmeter wordt dagelijks bijgehouden, stelt Fransen. "Het gas dat we nu gebruiken voor buiten, gebruiken we normaal om het binnenzwembad te verwarmen. Maar dat mag helaas nog niet open."

Volgens Fransen is 21 graden wellicht een beetje fris, maar een prima temperatuur om in te zwemmen. Hij krijgt bijval van een enthousiaste zwemster. "Het is gewoon heerlijk. Ik sla een beetje door, maar dit lijkt net een soort wedergeboorte. Ik voel me heel blij", lacht ze.