Dordrecht omgedoopt tot 'Antwerpen' en winkels Oud-Beijerland straks open: groeiend protest tegen lockdown

Ze raken niet alleen financieel uitgeput, maar ook mentaal kunnen veel winkeliers het nauwelijks meer aan. In verschillende gemeenten in onze regio gaan winkeliers en horeca eind deze week open. Het is een protest tegen de lockdown en een roep om hulp aan de lokale politiek.

In Dordrecht wordt op een bijzondere manier actie gevoerd. Die stad is woensdag door de ondernemers omgedoopt tot Antwerpen. Er zijn zo'n honderd borden gemaakt met de Belgische plaatsnaam. "Het is de bedoeling dat je ze ziet als je de stad komt binnenrijden, dat je ziet dat je Antwerpen komt binnenrijden", vertelt Arien van Pelt van de ondernemersverenging. In België is geen lockdown en in Antwerpen zijn de winkels dus open.

Heel de nacht doorgewerkt aan de borden

"De druppel was eigenlijk al een paar weken geleden, je ziet dat ondernemers murw raken", gaat Van Pelt verder. Zo'n ludieke actie als deze geeft een beetje positiviteit. "Je krijgt gelijk zin om het te gaan maken. Het is gisteren bedacht en binnen ons netwerk is iemand die de borden professioneel kan maken. Die is de hele nacht door gegaan."

In Dordrecht wordt niet overwogen om de winkels wind van de week toch te openen, zoals in andere plaatsen wel gebeurt. Van Pelt: "Wij realiseren ons als vereniging dat je niet kan oproepen om dingen tegen de wet te doen, je brengt daarmee ondernemers in de problemen en ook de vereniging. Wij willen zeker niet oproepen om tegen de wet in te gaan, maar we willen wel een duidelijk statement maken en op deze manier denk ik dat we meer bereiken dan dingen te doen die niet mogen."

'De rek is eruit, we gaan open'

De winkeliers van Oud-Beijerland bereiden wel een actie voor waarbij de winkels in het centrum vrijdag en zaterdag open gaan. "Wij vinden dat de lokale politiek een statement moet maken naar de landelijk politiek", zegt Ton Hollaar van Centrummanagement Oud-Beijerland. De ondernemersvereniging heeft dinsdag in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard aangekondigd om komende vrijdag en zaterdag actie te gaan voeren.

Zo'n vijftig winkels in het centrum van Oud-Beijerland zullen die dagen de deuren openen. "We volgen strikt de regels met een maximum aantal bezoekers, mondkapjes en anderhalve meter", laat Hollaar weten. "Maar de rek is eruit, we redden het niet meer, dus we gaan open."

Hij hoopt dat de lokale politiek de lokale ondernemers steunt door niet strikt te gaan handhaven: "Officieel toestemming geven, zullen ze niet doen. Maar ik verwacht wel dat ze niet strikt handhaven, als ze dat wel gaan doen, voelen wij ons in ons hemd gezet en in de steek gelaten."

Veilig open

Om meerdere redenen vinden de ondernemers dat ze veilig open kunnen. "Het aantal besmettingen schiet omhoog terwijl de winkels en horeca dicht zijn, wij dragen daar dus niet aan bij. Vanuit België horen we dat ondernemers daar de Nederlandse lockdown een godsgeschenk noemen, dat is heel pijnlijk voor ons."

De gemeente Hoeksche Waard vraagt de ondernemers nog even geduld te hebben. Burgemeester Bram van Hemmen en wethouder Paul Boogaard van Economische Zaken (beiden CDA) vinden ook dat er iets moet gebeuren, laat een woordvoerder weten: "De lockdown was een goede maatregel tegen de zorgcrisis, maar nu hebben we een maatschappelijke crisis. We hopen dat de demonstratie van de winkeliers niet door hoeft te gaan omdat er vrijdag een ander besluit wordt genomen."

Meer evenwicht in maatregelen

De gemeente Hoeksche Waard is één van de indieners van een motie die donderdag op het congres van de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt ingediend. Daarin wordt het kabinet onder meer opgeroepen meer evenwicht te brengen in de aandacht voor zorg en in de aandacht voor de sociale, maatschappelijke en economische effecten van de lockdown.

Van Hemmen en Boogaard gaan donderdagmiddag in gesprek met de ondernemers in Oud-Beijerland. Hollaar is teleurgesteld over de reactie van de gemeente: "Dit is tijd kopen, op andere plekken zeggen burgemeesters: 'wij gaan niet handhaven', waarom doet de onze dat niet? Maar we gaan er niet dwars in, we willen de dialoog houden."

Hollaar heeft zelf twee zaken in Oud-Beijerland, een kledingzaak en een lingeriezaak. Net als bij veel van zijn collega's, valt de lockdown hem ook mentaal zwaar. "Dan zie je bij de Kruidvat een reclame voor dekbedovertrekken op de stoep staan, en dat voor een essentiële winkel."

De winkeliers in het centrum van Alblasserdam voeren een soortgelijke actie. Ook daar zijn de ondernemers het zat. Vrijdag wordt er gedemonstreerd en gaan verschillende winkels open.

De winkeliersvereniging De Struytse Hoek in Hellevoetsluis overweegt geen gezamenlijke actie. Voorzitter Michiel van der Kooij: "Het zijn op dit moment de regels, hoe vervelend ook. Ik vind dat we ons eraan moeten houden. Vanwege de grootte van ons winkelcentrum en de regionale functie, lijkt het ons niet verstandig tegen de regels in te gaan."

Barre tijden in Hellevoetsluis, maar geen gezamenlijke actie

Met de gemeente Hellevoetsluis heeft de winkeliersvereniging goed contact: "De gemeente gaat goed om met onze zorgen en klachten en die worden overgebracht aan de Veiligheidsregio. We worden goed gehoord." Van der Kooij is zelf eigenaar van Escaperoom The Cube. "Het zijn barre tijden, het is voor elke ondernemer heel erg moeilijk, zeker als er geen vooruitzicht is. Vanuit de winkeliersvereniging begrijpen we dan ook de frustratie van de winkeliers."

Hij hoopt dat deze week het bericht komt dat er meer mogelijkheden komen voor de ondernemers: "Het liefst helemaal geen lockdown, maar anders dat er wel meer mogelijk is dan nu." Winkeliers in De Struytse Hoek laten hun creativiteit zien om toch omzet te proberen te houden. Zo zijn er ook initiatieven ontstaan waarbij verschillende winkels samenwerken. "De chocolaterie en de notenboer hebben gezamenlijk pakketten gemaakt, dat deed het rond de feestdagen heel goed", weet Van der Kooij.

Noodklok door politiek

De Sliedrechtse burgemeester Jan de Vries (CDA) komt op voor zijn inwoners. Hij heeft dinsdag een brief gestuurd naar premier Rutte met de dringende oproep om onder meer winkels, kappers en horeca te openen. In zijn brief luidt hij de noodklok, De Vries stelt dat een langere sluiting voor de middenstand in zijn gemeente niet meer is op te brengen. In de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Albrandswaard klinken soortgelijke geluiden.

Burgemeester Wouter Kolff (VVD) van Dordrecht laat op Twitter weten begrip en waardering te hebben voor de actie van de Dordtse winkeliers om de stad om te dopen tot Antwerpen. Hij geeft aan hun zorgen krachtig in te brengen bij zijn overleg met andere gemeenten en het kabinet.

Vanuit de gemeente Hoeksche Waard onderschrijft burgemeester Bram van Hemmen (CDA) het bericht van zijn Dordtse collega, die ook voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is. Van Hemmen vindt dat er snel iets moet gebeuren omdat ondernemers het niet lang meer volhouden.

Het kabinet neemt deze een week een beslissing over de maatregelen. Woensdag komt het Outbreak Management Team (OMT) met een advies, vrijdag wordt een persconferentie van het kabinet verwacht.