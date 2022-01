Loslopende honden terroriseren natuurgebieden: 'In één week drie reeën doodgebeten'

"Met de lockdown zien we steeds meer bezoekers in de natuurgebieden, en dus steeds meer loslopende honden", zegt boswachter Mathieu Ogay van Natuurmonumenten. Hij is onder meer boswachter in natuurgebied de Kwade Hoek op Goeree-Overflakkee. Geregeld wordt hij opgeroepen voor een dood of zwaargewond ree dat door een hond is toegetakeld. "De afgelopen maand hadden we tien incidenten. De afgelopen week zijn maar liefst drie reeën doodgebeten."

Volgens Mathieu is de schade die door loslopende honden wordt aangericht groter dan wanneer bijvoorbeeld een wolf een ree te pakken krijgt. "Een wolf gaat voor de nek, waardoor het dier in één klap dood is. Honden hebben die instinctieve jachttechniek niet meer. Die veroorzaken vooral veel schade."

In sommige gevallen worden de reeën zwaargewond aangetroffen. Als helpen geen mogelijkheid meer is, wordt het dier hooguit van het pad verplaatst zodat bezoekers er niet mee geconfronteerd worden. "Dan leggen we het dier ergens anders neer, zodat bijvoorbeeld de zeearenden in ons gebied ervan kunnen eten. Het is de cirkel van de natuur", legt Mathieu uit.

Boswachter Mathieu Ogay moet regelmatig baasjes aanspreken op hun loslopende honden | Foto: Privéfoto

Boete van vijfhonderd euro

Kwam de eigenaar van een loslopende hond in het verleden nog weg met een waarschuwing, tegenwoordig delen de boswachters direct boetes uit. "Dat is honderd euro voor een loslopende hond, en vijfhonderd euro als de boswachter ziet dat de hond een dier opjaagt."

"Een veelgehoord antwoord is 'mijn hond doet dat niet' of 'mijn hond is te klein', maar dat maakt niet uit", vervolgt Mathieu. "Zelfs als een ree een kleine chihuaha op zich af ziet komen, is dat voor hem een roofdier. Dan slaat hij op de vlucht en kan hij bijvoorbeeld de weg oprennen of klem komen te zitten. Voor ons zit er dus geen onderscheid in het soort hond of het formaat van het dier."

De doodgebeten herten worden teruggegeven aan de natuur | Foto: Mathieu Ogay

Extra boswachters ingezet

Om het aantal dodelijke incidenten tussen honden en reeën een halt toe te roepen hebben de boswachters extra maatregelen genomen. In veel gebieden zijn, zowel professioneel als vrijwillig, nu meer toezichthouders. Ook hebben ze extra borden opgehangen om bezoekers te waarschuwen voor het gevaar van loslopende honden en de boetes die ze riskeren als ze zich niet aan de regels houden.

"Als je een natuurgebied ingaat, houd je je hond dan aan de lijn", luidt het pleidooi van Mathieu. "En als je ze toch wilt laten loslopen, ga dan naar een losloopgebied. Daarvan hebben we er genoeg in deze regio."