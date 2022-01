Oefening bedrijfsbrandweer leidt tot 40 stankklachten in Hoek van Holland

Bijna veertig inwoners van Hoek van Holland hebben woensdagmiddag bij de milieudienst geklaagd over stankoverlast. De veroorzaker was de bedrijfsbrandweer van olieraffinaderij Gunvor in de Europoort. Die oefende een wel heel realistische brand op het eigen terrein.

Gunvor had de plannen voor de oefening gemeld bij de Milieudienst Rijnmond DCMR. De centrale van de dienst wist dan ook waar te zoeken toen de klachten uit Hoek van Holland binnenstroomden.

Wat er precies in de brand is gestoken op de speciale oefenlocatie aan de Moezelweg is onbekend. De milieudienst moet nog besluiten of een vervolgonderzoek wordt gestart.

Gunvor was niet bereikbaar voor een toelichting.