Dordtse ondernemers hangen borden ‘Antwerpen’ op: “Wat in België kan, kan hier ook”

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Op meerdere plekken in het centrum plakten leden van de Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD, de Dordtse ondernemersvereniging) straatnaamborden over met de tekst ‘Antwerpen.’ Ze willen daarmee de regering oproepen om de winkels (desnoods op afspraak) weer te openen, zoals dat nu ook het geval is bij onze zuiderburen.

Wethouder Maarten Burggraaf staat achter de actie van de winkeliers. “Ondernemers zitten gewoon zwaar in de schulden en moeten gecompenseerd worden voor de schade die ze hebben,” legt hij uit. Die compensatie laat volgens voorzitter van de POBD Arien van Pelt lang op zich wachten of komt vaak helemaal niet bij de ondernemers terecht.

“Het is goed dat uit verschillende hoeken zichtbaar wordt gemaakt wat dit doet. Het heeft voor onze stad echt wel zorgen,” vult de wethouder aan. “We hadden en hebben een heel gezellige stad en we zitten in een opgaande lijn. Door alle perikelen rondom corona is dat echt wel in gevaar. We willen graag de stad sterk en gezellig houden.”

Aanstaande vrijdag lopen de huidige coronamaatregelen af en staat er weer een nieuwe persconferentie van het kabinet op de planning. Hoewel Van Pelt het niet verwacht, blijft hij toch een klein sprankje hoop houden dat hij en zijn collega’s weer aan de slag kunnen. “Ik hoop dat ze gaan zeggen dat wij verantwoord open kunnen met winkelen op afspraak. Daar zouden we al een grote stap mee kunnen maken.”

Vriesestraat wordt Antwerpen | Foto: Rijnmond

Voorlopig houdt de Dordtse ondernemersvereniging het bij de actie met de borden. Of winkeliers net als in andere steden dit weekend uit protest toch hun deuren zullen openen, dat is aan hen zelf om te bepalen. “We zullen als vereniging absoluut niet oproepen tot dingen die bij de wet verboden zijn. Maar onze oproep (aan het kabinet) blijft heel dringend: Denk na waar we nu mee bezig zijn,” zegt Van Pelt.