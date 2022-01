Wie heeft plek voor de Walk of Fame-tegel van Annie de Reuver?

Annie de Reuver zet haar handafdruk in een tegel voor de Walk of Fame | Foto: Stichting Walk of Fame

De Rotterdamse Walk of Fame houdt definitief op te bestaan. De sterrenstoep bij metrostation Zuidplein gaat in maart op de schop. Een deel van de tegels gaat naar de sterren of hun nabestaanden, een ander deel - van Gerard Cox tot Bon Jovi en van Tineke Schouten tot Johnny Cash - wordt vanaf woensdag geveild.

De Walk of Fame werd in 1990 feestelijk geopend op de Schiedamsedijk. Sinds 2014 was een kleinere selectie te zien op het Metroplein tegenover Ahoy. Maar nu is het dus gedaan met de Walk of Fame. Tot verdriet van Emile Hilgers, secretaris van Stichting Walk of Fame. "We hadden nog een locatie op het oog op de West-Kruiskade, maar daar is het niet gelukt", vertelt hij. "De fondsen hebben onze aanvraag niet gehonoreerd en sponsors vinden in deze tijd is hartstikke moeilijk. Als je met deze tegels een nieuwe Walk of Fame begint, dan zou je je er bijna voor schamen. Er zijn heel veel tegels erg beschadigd, maar wij kunnen de tegels niet vernieuwen."

En dus wil de stichting van de tegels af. 40 zijn er inmiddels al geadopteerd. "We hebben de Nederlandse sterren benaderd met de vraag of zij een bestemming weten. Sommigen komen ze zelf ophalen, anderen hebben voorgesteld de tegels naar musea te brengen", vervolgt Hilgers.

Zo verhuist de steen van BZN naar het Palingsoundmuseum in Volendam, verkast die van Golden Earring naar Museum RockArt in Hoek van Holland en krijgt de steen van Mies Bouwman een plek in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. "Op die manier zijn er al diverse tegels die een hele mooie plek krijgen die ook past bij de ster. Voor een paar tegels zijn we nog zoekende, dat doen we in overleg met de sterren en nabestaanden."

Veiling

Ook staan er 20 tegels op de nominatie om geveild te worden. Denk aan tegels van Boudewijn de Groot, Gerard Cox, Tineke Schouten en Sinterklaas, maar ook aan buitenlandse sterren als Johnny Cash, Bon Jovi, Tina Turner en Shania Twain.

Woensdagochtend om 10:00 uur werd de veiling - die duurt tot en met 10 februari - geopend. "We zijn een beetje afhankelijk van de publiciteit, maar er is al een bod gedaan op Johnny Cash van 150 euro", laat Hilgers weten. "En net krijg ik een bod van 50 euro binnen op de steen van Bon Jovi, dus ik denk dat het de komende dagen best hard zal gaan."

Een minimumbedrag is er officieel niet, al vindt Hilgers dat de tegels eigenlijk wel minstens 50 euro per stuk moeten opleveren. "Maar als je voor 10 euro wil bieden, kan dat bij wijze van spreken ook."

Naast de veiling is er ook een doneeractie op touw gezet. De totale opbrengst van de veiling en de doneeractie wordt gebruikt om enkele tegels te renoveren en toch voor de stad te behouden, zoals bijvoorbeeld die van André van Duin, Bep van Klaveren en Annie de Reuver. Ook komt een deel van het eindbedrag ten goede aan het Sophia Kinderziekenhuis.

Annie de Reuver

De Rotterdamse Annie de Reuver, halverwege vorige eeuw één van de bekendste Nederlandse zangeressen, is een naam die Hilgers nog extra wil uitlichten. "Dat is echt een hele grote naam", stelt hij. "Tot op 88-jarige leeftijd heeft zij in het Nieuwe Luxor Theater opgetreden. Ze heeft in Rotterdam eigenlijk heel weinig dingen die aan haar herinneren."

De Reuver werd in 1916 geboren aan de Slaak, maar haar geboortehuis is tijdens de Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk gebombardeerd. Aan de Oude Binnenweg, boven Café Timmer, hangt sinds 2018 een portret van De Reuver. "Gelukkig is dat er wel, maar we denken toch wel dat het heel fijn zou zijn als die tegel van Annie ook ergens een plek heeft. De grote vraag is alleen: waar?"

Hilgers hoopt dat er mensen zijn die hem daarbij kunnen helpen. "Ze heeft in Rotterdam op veel plekken opgetreden met onder andere The Ramblers. Ik denk dat mensen misschien best een idee hebben waar die tegel tot zijn recht zou kunnen komen."