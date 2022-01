Deze Jumbo-filiaalmanager neemt zijn personeel al vóór het sollicitatiegesprek aan

Je weet dan gelijk waar je aan toe bent, want: je wordt welkom geheten en - nog voor het gesprek goed en wel is begonnen - direct aangenomen. Zonder gesprek? Ja, zonder gesprek. Althans, dat gesprek volgt later. "Voor mij betekent het open hiring-systeem: je heel erg bewust zijn van jouw vooroordelen en op het moment dat deze vooroordelen spelen, zorgen dat ze niet ter zake doen", legt Slabbekoorn uit.

Maar wil hij dan niet weten welk personeel hij aanneemt? "Natuurlijk, alleen kan het niet zo zijn dat mijn beeld van jou - op basis van een gesprek van tien minuten, een halfuur of een uur - bepalend is voor jouw toekomst. Dat is de reden dat ik zeg: als mens ben je fantastisch, daarom neem ik je aan. Vervolgens gaan we samen op pad en gaan we samen zorgen dat we succes bereiken. Dat betekent voor de werknemer succes in groei en ontwikkeling en voor mij succes in resultaat."

Daarnaast is Slabbekoorn van mening dat een sollicitatiegesprek er niet direct voor zorgt dat je daadwerkelijk weet wat je in huis haalt. "Dat is denk ik een aanname, want op basis waarvan weet ik wat jij in huis hebt?", vraagt hij zich hardop af. "Op basis van wat ik zie, op de eerste vijf zinnen die je spreekt of de drie diploma's die je vijftien jaar geleden hebt gehaald?"

Allesbehalve, vindt Slabbekoorn. "Wat ik wel weet, is dat er tegenover me een persoon zit die ik niet ken en die ik in een halfuur ook niet ga leren kennen, maar waar ik me wel mee wil verbinden. Vervolgens kristalliseert het proces zich in de loop van de tijd vanzelf, laat het maar zien."

Nare ervaring als aanleiding

Een vervelende ervaring was voor Slabbekoorn de aanleiding om werk te maken van het hanteren van de open hiring-methode binnen zijn Jumbo-vestiging. "Ik ben slachtoffer geweest van een geweldsincident", vertelt hij.

"Daarbij heb ik een hersenkneuzing opgelopen en in de revalidatieperiode liep ik vast. Toen ben ik gaan kijken naar wat ik doe, hoe ik omga met de wereld en de mensen om me heen. Eén van de dingen waar ik tegenaan liep was de selectieprocedure waarvan ik dacht: wie ben ik om te kiezen of jij wel of niet mijn bedrijf binnenkomt? Ik ben verantwoordelijk voor resultaat, maar niet verantwoordelijk voor uitsluiting."

Van de 150 werknemers in het filiaal van Slabbekoorn zijn naar eigen zeggen maar 20 tot 30 mensen niet op deze manier aangenomen. Patricia Seeters Vermeer is één van de personen die profiteerde van het open hiring-systeem, al was ze in eerste instantie met stomheid geslagen.

'Wat gebeurt er?'

"Ik was echt bloednerveus voor het gesprek", vertelt Patricia eerlijk. "Toen ik bij hem op kantoor kwam, zei hij gelijk: 'je bent aangenomen'. Ik had echt zoiets van: wat gebeurt er? Hoe kun je nu in één keer worden aangenomen, terwijl ik in mijn sollicitatieproces al zoveel afwijzingen heb gehad? En dan kom ik hier binnen en zegt iemand direct: je bent aangenomen, om daarna pas het gesprek aan te gaan over jezelf. Heel bijzonder."

Het hielp haar enorm, zegt Patricia. "Ik kon heel open het gesprek in gaan en hem alles vertellen wat ik wilde. Eigenlijk was het gesprek ook heel persoonlijk." Meermaals struikelde ze in het verleden over de sollicitatiedrempel. "Ik kreeg continu een afwijzing. Of dat nu is omdat je te oud bent, net niet het goede formulier inlevert of dat je net niet de goede papieren hebt gehaald in het verleden."

Patricia bevalt dusdanig dat ze van Slabbekoorn een contract heeft gekregen voor onbepaalde tijd, nota bene live in de uitzending van Rijnmond Vandaag. Het emotioneerde haar zichtbaar. "Dit doet me echt heel veel. Ik heb het echt hartstikke naar mijn zin, ik groei nog steeds. Het is gewoon bijna m'n eerste huis. Natuurlijk zijn er dagen dat ik denk: waar ben ik aan begonnen? Maar je praat er met je collega's over en zij trekken je er weer doorheen. Dat geeft allemaal niet, het komt allemaal wel weer goed."

'Mooie mensen'

Slabbekoorn ziet het aan met een lach. "Ik werk eigenlijk met zoveel mooie mensen. Wat zo mooi is, is dat je ziet dat je door deze methode beperkingen weghaalt die mensen ervan weerhouden te groeien. Zoveel mensen die zo krachtig en zo talentvol zijn komen nooit tot volle wasdom. Ik vind het super mooi dat iemand die bij mij is komen werken, zonder mijn keuze, uiteindelijk op verschillende afdelingen leiding geeft in mijn winkel en onderdeel wordt van mijn toekomst."

Het feit dat hij Patricia een contract voor onbepaalde tijd heeft kunnen geven, zegt volgens Slabbekoorn iets over het feit dat hij niet hóéft te kiezen. "Niemand hoeft te kiezen tussen mensen, kies vóór mensen. Dan zal je merken dat iedereen van nature het liefst doet wat goed is voor jou en voor hemzelf."

De open hiring-methode wordt nog niet bij alle Jumbo-filialen toegepast, vertelt Slabbekoorn. "We spreken er wel heel veel over. Aan de andere kant vinden veel mensen dit nog wel spannend. Als dit de oplossing zou zijn, dan zou ik hier nu niet staan en zou iedereen het wel uitvoeren. Ik ben super dankbaar dat ik het in mijn eigen winkel kan doen en weet dat een aantal andere winkels het ook doet. Ik denk dat dit een stap is naar de toekomst."