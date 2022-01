Vaccinatie Twijfeltelefoon nu ook bereikbaar voor vragen in het Turks

Robin Peeters, internist bij het Erasmus MC, is initiatiefnemer van de Twijfeltelefoon. Hij ziet dat zijn idee is verworden tot een groot landelijk succes: per week wordt ongeveer 4500 keer gebeld met vragen over coronavaccinaties.

Sinds woensdag is de Twijfeltelefoon ook te bereiken in het Turks. Twee Turks sprekende studentes staan mensen in hun moedertaal te woord. "We willen zoveel mogelijk mensen bereiken", vertelt Peeters. "We merken dat er heel veel desinformatie rondgaat op sociale media en dat dat ook gebeurt in kwetsbare wijken. We willen iedereen in de gelegenheid stellen vragen te stellen, dus ook de mensen die de taal minder machtig zijn."

Twijfel en desinformatie

Volgens de Rotterdamse huisarts Shakib Sana is de komst van de Turkse variant van de Vaccinatie Twijfeltelefoon van groot belang. Hij ziet naast desinformatie ook veel twijfel. Zo gaan de vragen veelal over mogelijke onvruchtbaarheid, reizen of de aanwezigheid van chips in het vaccin.

Maar er worden ook zeer terechte vragen gesteld, constateert Sana. "Bijvoorbeeld iemand die een bepaalde huidziekte of suikerziekte heeft, medicatie gebruikt en vraagt: mag ik nu mijn tweede of derde vaccin nemen?"

Nieuwsgierigheid

Merve Avci is één van de twee studenten die woensdag de Turkstalige Vaccinatie Twijfeltelefoon beheert en vragen beantwoordt. "Volgens mij bellen mensen ook heel erg uit nieuwsgierigheid", vertelt ze. "Wie zal er achter de telefoon zitten? Het is Turks, dus er speelt ook wel een beetje Turkse trots. 'We mogen in onze eigen taal informatie verkrijgen bij professionals. Is de vaccinatie goed, is de vaccinatie betrouwbaar?' Gewoon hele simpele vragen."

De Turkse Vaccinatie Twijfeltelefoon is volgens Peeters geslaagd "als er geen vragen meer zijn, maar als wel iedereen weet dat deze telefoonlijn bestaan en mensen dus hun vragen hebben kunnen stellen". In het eerste anderhalf uur werd de lijn een stuk of tien keer gebeld. "Het begint dus te lopen. Ook nu zijn er vragen van mensen, maar het is de eerste dag. We verwachten dat het er de komende tijd meer gaan worden."