Het weer van vandaag: opnieuw grijs

Vanochtend is het in de hele regio mistig. Vanmiddag trekt de mist deels op en komt alleen in het westen van de regio de zon waarschijnlijk tevoorschijn. Het wordt 8 graden langs de kust en 5 graden in het oosten van de regio. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wordt het opnieuw mistig. Het koelt af naar een graad of 3.

Morgen begint de dag met mist. In de loop van de dag lost de mist op en in de middag komt de zon vaker tevoorschijn, behalve in het oosten van de regio. In de middag wordt het 6 tot 8 graden. De zwakke wind waait uit het westen.

In het weekend is het overwegend bewolkt en droog. Alleen zondagmiddag zou er een lichte bui kunnen voorkomen. Begin volgende week komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Van winterweer is absoluut geen sprake, in de middag wordt het 8 graden.