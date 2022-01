De strijd van moeder Corrie tegen drugs op Flakkee, maar niet meer voor haar eigen zoon

‘Lieve Maarten, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Fijne dag.....wanneer zien we je weer eens???’ Dit simpele berichtje op een Facebookpagina is er eentje waarvan er elke dag miljoenen worden gepost. Toch is het geen gewone verjaardagswens. De zender wil de ontvanger graag weer zien, maar moet het doen met af en toe een teken van leven via Facebook Messenger.

Wat maakt dit bericht zo pijnlijk? Dit zijn twee mensen die in verschillende werelden leven. Werelden die bijna niet verder van elkaar af kunnen staan. Toch zijn ze voor altijd verbonden.

Moedige Moeder Corrie Dupon | Foto:

Hij, de eigenaar van de Facebookpagina, is een vrijbuiter. Het is iemand die zich niet wil en kan binden aan een vaste woonplaats, een baan, de regels van de wet. Maarten heeft een hekel aan gezag. Zijn leven speelt zich af onder de radar en verplaatst zich van het ene kraakpand naar het andere. Hij leeft voor illegale teknofeesten. Daar is hij dan achter de draaitafel te vinden is en draait snoeiharde beats. En ja, dan worden er drugs gebruikt.

Zij, de verzender van het bericht, vecht al jaren om de drugsproblematiek op de kaart te zetten. Ze vraagt er zelfs in het Europees Parlement in Brussel aandacht voor. Ze vindt steun bij het geloof en de kerk. Maar het belangrijkste: de vrouw is moeder. Ze heeft twee dochters die een 'gewoon' leven leiden, en een zoon. Een zoon die ze al tijden niet heeft gezien.

Schuldgevoel

“Zeker als moeder denk je: ik moet mijn kind redden, dat is mijn taak. Hij moet het goed doen, hij moet slagen in het leven.” Moeder Corrie vindt het nog altijd moeilijk om dit gevoel opzij te zetten. “Emotie speelt zo’n grote rol, dat schakel je niet zomaar uit. Wat gaat er door je heen? Eigenlijk.. ik ben een beetje mislukt als moeder. Ik heb het niet goed gedaan. Schuldgevoel.”

Corrie pakt een doos met foto’s van haar zoon. Een grabbeldoos met ‘plakjes van het leven’, zoals ze zelf zegt. Op de foto's zie je heel goed hoe Maarten van een vrolijk, onbezorgd ventje verandert in een jongen die niet goed in zijn vel zit.

Still documentaire 'Onversneden Liefde' | Foto: -

Ze pikt er een foto uit waarbij hij somber in de lens kijkt. “Dat was toen hij een jaar of dertien was. Na de scheiding tussen mij en zijn vader begon het. Hij bleef alleen met mij achter. Ik denk dat daar ergens de verandering heeft plaatsgevonden. Je zit zelf in een emotioneel zware situatie, dus je hebt eigenlijk niet zoveel oog voor wat er met de kinderen gebeurt.”

Wekenlang niet op school

Hoe en wanneer kwam Maarten in aanraking met drugs? Corrie weet het niet precies. “Als ouders zie je vaak als laatste dat er zoiets aan de hand is met je kind. Misschien omdat je je kop in het zand steekt of omdat je het gewoon niet ziet. Ik kreeg politie over de vloer. Mogen we de kamer van je zoon bekijken? Dan gaat er een alarmbel af.”

Ze ziet haar zoon in die tijd dagelijks gewoon met zijn schooltas de deur uit gaan en denkt dat het goed gaat. Tot ze een telefoontje krijgt van de schooldirecteur: “Mevrouw, is uw zoon nog steeds ziek? Hij is al wekenlang niet op school geweest.” Ook een overstap naar de mavo levert geen diploma op voor Maarten. Hij wordt weggestuurd door een incident met een alarmpistool. Bij andere onderwijsinstellingen kan hij met zijn slechte reputatie niet terecht. Werk vinden lukt wel, maar bij alle baantjes die hij krijgt houdt hij niet lang vol.

Maarten stort zich in de gabberwereld en komt steeds verder van zijn moeder af te staan. Dat hij met drugs bezig is, ontdekt Corrie pas na weer een vervelend telefoontje. “Een man zei: Ik kom je zoon dood maken! Toen gingen mijn haren recht overeind staan. Ik zei eigenlijk heel lomp: wanneer kom je dan? Ja bitch, dan maak ik jou ook dood!” Het blijken vuurwapengevaarlijke dealers, die nog geld van Maarten krijgen. Corrie waarschuwt de politie en voelt de spanning thuis alleen maar oplopen.

'Een man zei: Ik kom je zoon dood maken! Toen gingen mijn haren recht overeind staan' Corrie Dupon

Rioolwateronderzoek

Dit verhaal speelt zich af op Goeree-Overflakkee, het eiland dat al jaren de bijnaam ‘Het Witte Eiland’ draagt. Drugsgebruik raakt hier vele gezinnen. De gemeente, scholen en instanties krijgen er vooralsnog geen grip op. Uit rioolwateronderzoek in 2019 blijkt dat met name het speedgebruik erg hoog is, vier keer zo hoog als in Amsterdam. Niet eerder hebben de onderzoekers zo’n hoog amfetaminegehalte (speed is de straatnaam van amfetamine) per duizend inwoners gemeten.

Het waren de Moedige Moeders die vroegen om dit onderzoek. Deze groep van ouders met kinderen die aan de drugs of alcohol zitten of zaten geven elkaar steun. Ook willen ze het probleem op de politieke agenda zetten. “Als je naar de gemeente stapt met het verhaal dat er veel wordt gebruikt, dan zeggen ze: maak het maar hard. Je moet cijfers hebben. Maar om het rioolwateronderzoek kun je niet heen. Het is bizar.”

Toch blijft drugsgebruik een taboe-onderwerp, merkt Corrie. “De vuile was buiten hangen, dat doen we niet. Wij zijn nette figuren hier. Wij doppen onze eigen boontjes, daar moeten geen 'overkanters' bij komen”, zegt ze ook wel lachend. “Ik wil een statement maken dat je door die barrière heen moet prikken. Je moet dingen bloot durven leggen.”

Het gebeurt overal

En haar boodschap is zeker ook aan kerken gericht. “De kerken spelen op het eiland een grote rol. In sommigen groepen zal het moeilijk zijn om te erkennen dat jouw zoon of dochter drugs gebruikt. We hebben eens signalen gehoord dat ze bij de kerkingang stonden te dealen. Dus zo erg kan het zijn. Het gebeurt overal. Dus laten we met elkaar die zaak aanpakken. Is het niet voor je eigen kind, doe het dan voor het kind van de toekomst.”

Still documentaire 'Onversneden Liefde' | Foto: Still documentaire 'Onversneden Liefde'

Corrie blijft hoop houden dat Maarten tot inkeer komt. Al is ze ook realistisch en ziet ze dat niet snel gebeuren. “Hij had veel kunnen bereiken, maar dat zit er niet in en ik denk ook niet dat hij dat gaat doen. Een vrijbuiter blijft het. Maar onze liefde voor elkaar is gebleven. Dat leren we ook bij Moedige Moeders duidelijk. Je moet in liefde leren loslaten.”

Maarten is benaderd voor een interview, maar hij geeft liever geen commentaar. "Daarvoor hou ik te veel van mijn moeder. Ik wil haar niet in diskrediet brengen."

Corrie is een van de hoofdpersonen in de documentaire ‘Onversneden Liefde’, die zaterdag 29 januari te zien is op TV Rijnmond.

