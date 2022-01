"Het idee is een groot feest te geven voor de Schiedammers", Stedelijk Museum leeft toe naar openingsdatum

Er is lang naar uitgekeken, maar nu is dan toch eindelijk een datum geprikt voor de opening van het Stedelijk Museum. Het Sint Jacobs Gasthuis waar het museum in gevestigd is, moet op 14 mei na een lange renovatie haar deuren weer openen voor het publiek. En daar kijken ze naar uit in het Stedelijk Museum vertelt directeur Anne de Haij. “Het idee is dat we meerdere tentoonstellingen in één klap openen en een groot feest geven voor de Schiedammers.”

Lang was ze de museumdirecteur zonder museum. Anne de Haij trad in februari 2020 in dienst als directeur, maar toen werd er al druk verbouwd in het Sint Jacobs Gasthuis. Tot tweemaal toe werd de opleveringsdatum opgeschoven. En bij de laatste verschuiving van de openingsdatum werd ook bekend dat de eigenaar van het monumentale gebouw zes ton extra uit moest trekken voor de renovatie. Maar nu is er licht aan het einde van de tunnel. “Eigenlijk ben ik heel erg blij. Er zijn voorbeelden van musea die jarenlang dicht zijn”, weet de Haij. “Dus dit is heel fijn, want we staan te popelen om te beginnen.”

En natuurlijk zijn ze al een beetje begonnen bij het Stedelijk Museum met de voorbereidingen. Een opening gaat immers niet over één nacht eis. “Maar het is wel nog even spannend wat de coronamaatregelen over die tijd zijn.” Maar de invulling van de openingstentoonstellingen zijn al rond. “De linkervleugel wordt helemaal ingericht door Zoro Feigl. Hij maakt kunstinstallaties die heel groot zijn en bewegen. Als bezoeker kun je vaak ook in die installaties. En op het souterrain hebben we een tentoonstelling over de geschiedenis van Schiedam. Dat is geen ouderwetse tentoonstelling, maar via een tunnel kom je een panoramisch landschap in.”

In de afgelopen periode moest het museum creatief zijn met haar tentoonstellingen. Zo haalde het Stedelijk Museum de groene stadscocon naar de Grote Kerk en was er een post-graffiti-tentoonstelling in de voormalige glasfabriek. Voor de liefhebbers van die manieren van kunst bezoeken is er een kleine troost. “We vinden het stiekem heel fijn om terug in het gebouw te zijn. Maar we blijven zeker vanuit ons programma ‘Mijn Schiedam’ de wijken in gaan."