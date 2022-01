Ondernemers Nolenslaan pleiten voor heropening van de winkels: “Als dit zo blijft doorgaan gaat het echt de verkeerde kant op”

“De emoties zijn echt heel hoog. Iedereen baalt er van. Er is heel weinig perspectief. We weten niet waar we aan toe zijn. Er is gewoon heel veel paniek in de tent. Wij willen gewoon open en doen waar we goed in zijn.” Volgens Orhan kunnen alle winkels op de Nolenslaan gemakkelijk op een veilige manier open. “Iedereen staat klaar om, inachtneming van de maatregelen, gewoon netjes de deuren open te doen. Wij zijn ervan overtuigd dat dat gewoon kan. Desnoods een maximaal aantal personen binnen, iedereen een mondkapje op of wachten voor de deur. Dit kan zo niet langer, we moeten gewoon open.”

Veel ondernemers van de Nolenslaan kunnen volgens Orhan niet op steun rekenen. “Ik begreep dat heel veel ondernemers buiten de boot vallen omdat de regeling zo wordt opgesteld dat zij er niet in aanmerking voor komen. Dat geeft ook een mentale belasting.”

Vol verwachting kijkt Orhan naar de persconferentie aankomende vrijdag. “We wachten op een groen sein. We hopen echt dat dat gaat komen. Desnoods een kleine versoepeling, dat er net iets meer kan. We zijn ervan overtuigd dat je gewoon veilig kan winkelen op de Nolenslaan.”