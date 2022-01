Dit Instagram-account helpt je bij het terugvinden van je ov-flirt

De twee Rotterdamse vrienden zaten zelf in de metro, toen Johan zijn oog liet vallen op een meisje schuin tegenover hen in de metro. Ondanks het leuke oogcontact durfde Johan het meisje niet aan te spreken.

Het is best lastig soms, om zomaar iemand aan te spreken Robert

''Toen we uitstapten baalde Johan ontzettend. We moesten toen een beetje denken aan de oude oproeppagina van de NS en het duurde niet lang tot we op het idee kwamen dat we wel een lokale variant konden gebruiken.''

Eén van de oproepen op het Instagram-account @rotterdamsehartkloppingen | Foto: Rotterdamse Hartkloppingen

''We konden niet echt wachten met het maken van een lokale variant en zijn er dus ook gelijk mee aan de slag gegaan. We kwamen al snel op de naam 'Rotterdamse Hartkloppingen' uit, geïnspireerd op de variant van de NS genaamd 'NS Hartkloppingen'. Ook het logo was snel gemaakt. Het is ons nog best goed gelukt het er zo professioneel mogelijk uit te laten zien. We hebben wel ons best gedaan.''

In een week tijd hebben Robert en Johan al ruim 200 volgers gestrikt en hebben ze al meerdere oproepen ontvangen. De heren kunnen dus al van een succesje spreken. Voor een eerste echte match is het nog te vroeg. Robert: ''Ons bereik is nog niet heel groot, dus nog niet veel mensen weten van het bestaan van de pagina af. Maar de oproepen stromen langzaamaan al wel binnen, dus het begin is er.'' Ook Johan hoopt zijn metroflirt terug te vinden en heeft een oproepje op de pagina staan.

De oproep van Johan. | Foto: Rotterdamse Hartkloppingen

De heren kunnen niet wachten tot de eerste match een feit is. Dus heb je laatst zelf een leuke flirt in het openbaar vervoer gehad? Neem dan snel een kijk op het kanaal en wie weet gaat een oproepje wel over jou.