PVV Rotterdam dreigt PvdA'er met tribunaal en rechtbank in raadsdebat

Meeuwissen had een debat aangevraagd omdat hij vindt dat de wethouders en tegelijk ook lijsttrekkers Moti (PvdA) en Eskes (CDA) zich op Twitter 'zeer negatief' uitgelaten hebben over de mogelijke komst van Forum voor Democratie, dat in maart meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De PVV vindt dat er een 'hetze' tegen Forum wordt veroorzaakt door de wethouders. Co Engberts van de PvdA zei dat Moti zijn uitspraken als lijsttrekker heeft gedaan en dat het een standpunt van de PvdA Rotterdam is. Meeuwissen van de PVV reageerde daarop met het dreigen van tribunalen en een rechtbank.

Maurice Meeuwissen: "Als er straks weer vervelende zaken gebeuren in de stad, zoals het verscheuren of het dreigen van stembiljetten te verscheuren, dan hou ik de heer Engberts daar verantwoordelijk voor. Dan zeg ik: tribunaal of rechtbank. Daar gaan we werk van maken."

Het PVV-raadslid werd vervolgens gevraagd om die woorden terug te nemen. Toen hij dat weigerde, werd op verzoek van de PvdA de vergadering geschorst voor overleg buiten de raadszaal. Ook bij hervatting van het debat weigerde PVV'er Meeuwissen zijn woorden terug te nemen. Co Engberts van de PvdA reageerde daarop door te stellen dat bij een volgende keer hij aangifte zal doen. Over een paar weken wordt het debat opnieuw gevoerd.

Oproep tegen polarisatie

Korte tijd voor deze clash had burgemeester Aboutaleb in zijn nieuwjaarspeech de raadsleden nog opgeroepen goed naar elkaar te blijven luisteren en afzien van onnodige persoonlijke aanvallen en polarisatie. Burgemeester Aboutaleb vertelde te hebben uitgezocht hoe de eerder genoemde uitspraken over Forum te beoordelen. Hij heeft de betrokken wethouders Moti en Eskes aangesproken. Beiden hebben aangegeven dat ze hun uitspraken hebben gedaan in hun rol als lijsttrekker. Daarmee zijn de uitingen toelaatbaar.

PVV'er Maurice Meeuwissen heeft gezegd dat wethouders, die tevens lijsttrekkers zijn, in hun berichten duidelijker moeten aangeven in welke rol ze hun uitspraken doen.

